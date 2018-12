La historia de cuando Mike Tyson peleó drogado y gano por nocaut

Estados Unidos.- El excentrico boxeador, Mike Tyson, recientemente reveló que toda su vida a sido consumidor de marihuana,y que también una vez peleo drogado y ganó por nocaut técnico.

En el 2017, Tyson y sus socios, comenzaron la construcción de un complejo de 80 mil metros cuadrados en California para el cultivo y estudio y venta de la marihuana cuyo nombre es Tyson Ranch.

"Fume marihuana justo antes de entrar en el vestuario para pelear contra Adrew Golota... y no me afectó. Le hizo más efecto a él" dijo en una entrevista en el programa "Dan Patric Show".

El expúgil, Mike Tyson, confesó que necesita la marihuana para calmar los dolores musculares que le aquejan. Foto AP

Aquel combate era su regreso al ring, después de la suspensión que tuvo después de la famosa mordida que le dio a Evander Holyfield en la oreja.

Esa pelea terminó en nocaut técnico, Golota no pudo seguir peleando después del tercer round y se fue abucheado por los fanáticos que habían acudido al Palace of Auburn Hills de Michigan.

"Básicamente toda mi vida fumé marihuana" mencionó el expúgil, "He estado peleando por más de 20 años y tengo muchos dolores y molestias. Si no tuviera cannabis, no sé qué pasaría".

Aprovechando que el estado de California despenalizó el consumo de marihuana a las personas mayores de 21 años, Tyson aprovechó para meterse de lleno en el negocio de la marihuana "Voy a producir la mejor marihuana de la zona, por lo que no me preocupa la competencia" dijo.