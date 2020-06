La historia del Salón de la Fama de Cooperstown

México.- A buen resguardo. El Salón de la Fama de Grandes Ligas está ubicado en Cooperstown, una pequeña población situada muy cerca a la ciudad de Nueva York que fue creado a iniciativa de un aficionado al beisbol llamado Stephen Carlton Clark con la finalidad de atesorar fotografías, información, libros y artículos usados por los jugadores que ayudan al estudio del beisbol en Estados Unidos y el mundo.

La apertura

Fue en el año de 1936 cuando se dio inicio a la recolección de artículos y sobre todo de elegir a los primeros candidatos y la primera entronización se dio el 12 de junio de 1939 cuando se inauguró en forma oficial el famoso e importante recinto de inmortales que a la fecha tiene 326 inducidos entre los cuales 226 son jugadores, 22 mánagers, 10 ampáyeres y el resto los integran directivos, reporteros y otras personas que han colaborado en forma importante en el desarrollo de este deporte en Estados Unidos.

La elección para este Salón de la Fama de Cooperstown es para aquellos ex peloteros que hayan logrado una carrera más allá de lo brillante, los entronizados son ex jugadores que hayan sobresalido en forma extraordinaria dentro y fuera del terreno de juego, con carreras deportivas de gran calidad respaldadas con una conducta intachable como personas.

Los elegidos deben ser ex jugadores con un mínimo de diez años de actividad en Grandes Ligas, con cinco años mínimo de retiro y seis meses de haber fallecido.

La elección está bajo la responsabilidad de periodistas que pertenecen a la Asociación de Escritores de América que pueden votar cada uno de ellos por un máximo de 10 jugadores, los cuales deben de tener como mínimo el 75 por ciento de votos para ser entronizados en cuatro oportunidades

Los inmortalizados

El primer grupo de ex jugadores que tuvo el honor de ser inmortalizados en 1936 estuvo integrado por Ty Cobb, Babe Ruth, Walter Johnston, y Cristy Mathewson. En estos 84 años que tiene de actividad este nicho de inmortales han sido entronizados peloteros de varias nacionalidades que han marcado historia en Grandes Ligas, como Joe Dimaggio que fue inducido en 1955, además de otros como Jackie Robinson (1962), Ted Williams (1966), Roy Campanella (1969), Stan Musial (1969), Satchel Paige (1971), Sandy Koufax (1972), Roberto Clemente (1973), Willie Mays (1979), y Bob Gibson (1981). Además de Luis Aparicio (1984), Rod Carew (1991), Tom Seaver (1992), y Ozzie Smith (2002).

El Salón de la Fama de Cooperstown recibe la visita en promedio de 350 mil aficionados al año y cuenta con más de 30 mil objetos, más de dos millones de artículos y fotos de periódicos, así como cartas, videos, libros, pinturas, películas y artículos de ex jugadores que hablan de la rica e interesante historia del beisbol. Hasta la fecha el recinto de inmortales no cuenta con ningún ex pelotero mexicano.

