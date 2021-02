La imagen que está causando revuelo e indignación en la Serie del Caribe 2021

Mazatlán, Sinaloa.- México tendrá su segunda participación en la Serie del Caribe en Mazatlán 2021, enfrentando a los seleccionados de República Dominicana en el diamante del Estadio Teodoro Mariscal, la casa del equipo de los Venados de Mazatlán

Durante el día se han llevado acabo los encuentros, Panamá vs Colombia y Venezuela vs Puerto Rico, contando un total de 45% de aforo entre los aficionados, uno de ellos fue captado en uno de los asientes del inmueble, hablamos de Rufino, la "Calaca Beisbolera", reconocida por ser fan de los Naranjeros de Hermosillo, pero su presencia no fue bien vista.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Puesto que en una fotografía que compartió la cuenta de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico, se puede apreciar a la figura de plástico con con una peluca tricolor como con la uniformidad del equipo mexicano, de modo que diversos usuarios en redes sociales reaccionaron de manera distinta a como espero la LAMP.

"Por tantito amor a la vida, cuídense, esto no es una gripita. Están manchando el béisbol", fue uno de los mensajes que tuvo la fotografía de Rufino, pues el público del medio social determinó el tuit como una burla a la sociedad en lugar de brindar apoyo a los campeones, Tomateros de Culiacán.

Rufino apoyando a México en la Serie del Caribe ������#QueremosLa10 �� ����#LigaARCO ⚾️ pic.twitter.com/mBgpJN8JLt — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) February 1, 2021

La calavera es reconocida en el béisbol nacional tras ser aficionada de los Naranjeros de Hermosillo de la Liga Mexicana del pacífico. En el pasado 2014, el matrimonio Ernesto Romero e Imelda Villa llevaron a cabo la idea de vestir a la huesuda con el uniforme para apoyar al equipo sonorense, desde un día de muertos celebrado.

Leer más: Quirino y Malova hablan en la inauguración de la Serie del Caribe

Desde entonces la "Calaca Beisbolera" ha sido testigo de varias ediciones de la Serie del Caribe, haciendo acto de presencia en Mazatlán 2021 para ver la representación de México en su segundo partido del torneo.

El propio dará comienzo en punto de las 20:00 horas, (Tiempo de Culiacán). Los aztecas derrotaron por abultado marcador de 10-2 a Colombia. Mientras tanto, los dominicanos vencieron por 5-1 a Puerto Rico con la figura de Juan Lagares, quien produjo las cinco carreras.