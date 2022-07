La jugadora del Aston Villa, Alisha Lehmann levanta los ánimos con coqueta minifalda

Inglaterra.- Alisha Lehmann es considerada una de las deportistas más bellas de la actualidad y las fotos que ella misma comparte en sus redes sociales y es que la suiza ha logrado ganarse el cariño y que la vean con ojos de amor dentro y fuera de la cancha. La tambien influencer es ganadora de una bella comunidad de hombres y mujeres que se inspiran en ella para mejorar y que gracias a la motivación que genera en sus fotos lo ha logrado.

Y que mejor que una foto de Alisha Lehmann para dejar claro que está en la elite del mundo de las redes, hace algunos días la jugadora compartió un atuendo bastante coqueto en donde destacó la poca tela que usó, sus principales prendas fueron un top blanco y una minifalda en color negro que ha levantado los ánimos de sus fans quienes no se han cansado de aplaudirle.

La foto fue tomada desde su casa, aparentemente Alisha Lehmann se preparaba para salir cuando quiso tener un recuerdo bello para ese momento. La toma fue justo a la salida de su habitación en donde posó de lado dejando de primera instancia su figura que ha logrado por su disciplina para el ejercicio y para el futbol que lo ha practicado desde siempre.

La jugadora europera se robó los corazones con tremenda postal | Foto: Instagram Alisha Lehamm

Alisha Lehmann se ha caracterizado por siempre lucir espectacular cuando porta el uniforme pero cuando usa ropa casual no le pide nada a nadie, siempre ha sido una belleza frente a las cámaras y en esta ocasión no fue la excepción. Los fans estuvieron 1005 atentos a ella al punto de más de 645 mil personas han tenido la dicha de dejar su like y comentarios recordándole que es una de las jugadoras más atractivas dentro y fuera del campo.

Si bien la época de Alisha Lehmann en trajes de baño tendrá que parar por un tiempo y es que está cerca de regresar al trabajo con su equipo, el Aston Villa para el inicio de temporada y esperando que pueda llegar en su mejor punto para ello. La jugadora se ha caracterizado por tener una gran figura que le han aplaudido en donde quiera que se presente.