La leyenda de Lance Armstrong pasó a ser un fracaso tras hacer trampa a base de engaños

Texas, Estados Unidos.- Uno de los ciclistas que estuvo entre los más grandes y gloriosos de la historia a inicios del Nuevo Milenio fue el norteamericano, Lance Armstrong, quien había puesto mucho valor para superar su enfermedad que se le determinó en 1996 para comenzar a triunfar en el Tour de Francia, la competencia más completa en el mundo del ciclismo.

Dicha competición es el Super Tazón de esta disciplina. Una carrera de 21 etapas durante 21 días, con un máximo de 3540 kilómetros por recorrer y tener que vivir ciertos ascensos montañosos, que hace ver la verdadera capacidad y tenacidad de cada uno de los ciclistas.

Lance Armstrong siempre buscó ser el ganador de esta competencia y decidió prepararse de la mejor forma. Tanta era la expectativa por su buena participación en 1996 que decidió enfocarse de lleno al año entrante tras haber ganado el Tour Dupont y representar a su país, en los Juegos Olímpicos de Atlanta.

Sin embargo meses después Armstrong tuvo que retirarse por tres años del ciclismo al ser diagnosticado con cáncer testicular, a sus 25 años, uno de los más comunes que llega a surgir en hombres de 15 a 34 años. Dicha situación lo hizo llevar un tratamiento, medicación e ingresar al quirófano.

Afortunadamente Lance Armstrong superó ese momento peligroso y volvió con mayor fortaleza al ciclismo, tanto que su retorno al Tour de Francia fue de la manera más excepcional al llevarse el título de la carrera de 1999, arrasando en la clasificación general.

Lance Armstrong en el Tour de Francia

AP

Asimismo los éxitos y los triunfos se presentaron de manera consecutiva para el americano, al igual que las controversias y acusaciones sobre ser un posible caso de antidoping, pues los demás equipos notaban algo extraño en él, como de sus compañeros de la facción.

Armstrong tuvo varias entrevistas locales y en cada una existió la pregunta ¿Utilizaste sustancias para el mejoramiento del cuerpo?. Su respuesta siempre caminó con un "No", someramente, es decir, sin dar más detalle.

Sin embargo su respuesta no era del convencimiento del público ni de los mismos grupos de participación, debido a que cierta parte de los ciclistas que estuvieron en el mismo equipo que él resultaron efectivos, en el control de dopaje, uno de los más sonados Floyd Landis, que deseó el apoyo de su excompañero, pero esté le dio la espalda.

Ante esa situación decidió reunirse con agentes del ciclismo y refirió todo lo que Lance Armstrong había ocultado durante 1999 y 2005, época que consiguió sus siete trofeos del Tour de Francia. Una nueva investigación surgió en su contra pero esta misma no se profundizó hasta 2009, sin encontrar razón alguna de suspender al norteamericano.

Lance Armstrong en competencia

AP

Tuvo que ser hasta el 2012 cuando la Unión Ciclista Internacional (UCI) vetó de por vida a Lance Armstrong del ciclismo y de cualquier deporte. Además se encargó de retirarle los siete campeonatos del Tour de Francia tras el informe de la Agencia Antidopaje de Estados Unidos (USADA), quien lo acusó de dopaje y al mismo tiempo suministrar sustancias prohibidas.

Su credibilidad y su leyenda comenzó a ir en picada cuando en enero del 2013 en una entrevista con la presentadora, Oprah Winfrey, Armstrong rompió el silencio y aseguró haber utilizado sustancias que mejoran el rendimiento, entre ellas: Eritropoyetina, Corticosteroides y Testosterona, lo que lo conllevo a ser considerado el "Rey del dopaje".

Lance Armstrong perdió 7 títulos por dopaje

AP

Pese a estar lejos de la ruta los problemas seguían acaparando la vida de Lance, pues una nueva polémica salió a la luz al saberse que utilizó motores en su medio personal para conquistar el Tour de Francia, así lo afirmó Jean-Pierre Verdy, ex jefe de la agencia Antidopaje Francesa, para Le Parisien

"Lance Armstrong es la mayor estafa. Con complicidad a todos los niveles. Recibió un trato especial, Muchos me dijeron que no debía abordar las leyendas, que me iba a encontrar solo, pero si las leyendas se sustentan en algo...también creo que tenía un motor en su bicicleta", declaró.

Mediante sus argumentos varios expertos comenzaron a detectar en varios videos si algo símil ocurrió durante la presencia del ciclista en el Tour, entre ellos Antoine Vayer, escritor y cronista de la carrera, quien detectó que las filmaciones tomaron mayor imporancia tras las acusaciones de Jean-Pierre Verdy en contra del antes victorios Lance Armstrong.