La mazatleca Tamara Cruz quiere conquistar Tokio

Mazatlán.- Fue el 4 de junio cuando se dio el anuncio de que la mazatleca Tamara Cruz ocuparía una de las plazas de la Delegación Mexicana de Boxeo para competir en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y tras digerir la noticia con alegría, la púgil se alista para combatir en el país asiático.

En rueda de prensa realizada ayer en Mazatlán, Tamara Cruz, junto a autoridades del deporte estatal, y sus entrenadores, platicaron un poco de la experiencia que ha sido este largo proceso antes de partir a Tokio.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Encabezados por Diego Ramos, presidente de la Asociación de Boxeo Sinaloense, y Carlos Verdugo, director del Instituto Sinaloense del Deporte y Cultura Física (ISDE), los dirigentes estatales expresaron su felicidad por el logro de Tamara, ya que rompe una racha de 20 años sin seleccionados sinaloenses en unos juegos olímpicos, además de ser la primera mujer mexicana en participar en boxeo dentro de las Olimpiadas, junto a su compañera Esmeralda Falcón.

Los entrenadores César Morales y Marcos Hernández comentaron que tanto Cruz como Falcón pueden hacer aún más historia en la justa, pues ambas tienen el potencial y la confianza para sobresalir en un reto que pinta muy difícil, mas no imposible.

Leer más: Copa América: Marcelo Martins reapareció con Bolivia enfrentando a Uruguay

Con la emoción a flor de piel, Tamara Cruz agradeció el apoyo de todos los presentes durante estos cuatro años de proceso olímpico, en los que a base de sudor y garra se ganó un lugar en Tokio, y en el que espera mantener vivo el sueño de ganar una medalla para el país azteca.

“Me siento muy bien de estará aquí en Mazatlán entrenando con los entrenadores que me formaron, Marcos y Radamés, preparándome para lo que viene en los Juegos Olímpicos. Siempre voy a estar agradecida porque confiaron en mis capacidad y me ayudaron a cumplir mi sueño de siempre.#Por supuesto, agradecida con mi compañera Esmeralda Falcón y el profesor César Morales, que desde que llegué al Comité Olímpico no dejamos de luchar por el sueño. Lo alcanzamos y estamos conscientes que es algo complicado, pero no dejamos de trabajar fuerte, a consciencia, por ganar esa medalla”, externó Cruz.

La pupila de Hernández Boxing comentó que el proceso para alcanzar este sueño ha sido complicado por varios temas, empezando por competir en Juegos Centroamericanos, Panamericanos, y luego una selectivo Nacional, el cual ganó, luego defendió con éxito, y por fin obtuvo el boleto para Tokio.

“Estamos trabajando muy duro. Nunca habíamos trabajado tan duro, con sparring y a tope. Volveremos a la Ciudad de México después de aclimatarnos y en do semanas más viajamos a Japón con el objetivo bien claro, primero Dios, y buscaremos subirnos al podio por el orgullo.”

Leer más: Copa América: Tite fue multado por la Conmebol tras criticar la organización del torneo

Agregó que es difícil estar lejos de la familia, desde los Nacionales en 2016, estar encerrada por la pandemia, etc., “pero esto es un sueño que quiero alcanzar, luchamos por ello Esmeralda y yo, y ahora los disfrutaremos”, destacó Cruz.

Síguenos en