"La meta es buscar el título 13" JC Ramírez

Culiacán.- Contento por volver a formar parte de la escuadra Guinda, y comprometido en tirar por primera vez toda la campaña en la LAMP, así se encuentra el lanzador nicaragüense Juan Carlos Ramírez, quien repite por segundo año como refuerzo de los Tomateros de Culiacán.

El lanzador derecho busca aportar su granito de arena para lograr el bicampeonato, pues menciona que su meta principal es pelear por el título 13, además de superar lo realizado en la campaña anterior, donde vino solo por un corto periodo.

¿Cómo te encuentras en este inicio de pretemporada?

Me encuentro muy bien, ya en Culiacán. Muy emocionado y contento por estar con mis compañeros. La verdad, es una experiencia bonita compartir con ellos. Estoy muy feliz de usar nuevamente los colores guindas, es mucha motivación y también el estar entrenando en el mejor estadio de Latinoamérica.

¿Cómo tomas el reto de volver a Tomateros?

Siento una gran responsabilidad de ir por la búsqueda del título 13. Tengo metas personales mayores a las que tuve el año pasado. Esta temporada, con el favor de Dios, busco tirarla completa. Esas son las metas que tengo para cumplir, y siempre trataré de mantener al equipo de Culiacán en lo más alto que pueda, representarlo dignamente.

¿Cómo te encuentras de tu brazo, considerando que los planes son que lances temporada completa?

Así es. Desde que hablé con Mario Valdez le dije mis intenciones, las cuales son quedarme toda la temporada, y para ello me preparé. Mi brazo está en óptimas condiciones, lo único que me falta es tirar juegos interescuadras y subir el volumen de innings, pero me siento bien. Puedo decir que estoy en un 80 por ciento. Saludable y con mucha fuerza.

¿Tomateros siempre fue tu primera opción?

Sí, eso nunca ha sido problema para mí. Soy una persona agradecida y, además, me siento muy bien con el equipo. No escuché otras ofertas. La verdad, me puse de acuerdo con Mario desde hace mucho y, afortunadamente, estoy aquí.

Al ser tú uno de los abridores del equipo, ¿qué te parece que Alexis Wilson sea el catcher titular?

No tengo dudas de él porque el año pasado, en lo que estuvo ausente Alí, él lo suplió, realizando muy buen trabajo. Nunca he tenido dudas de él ni de Alí Solís, y eso me hace sentir confiado. Pienso que hará muy buen trabajo porque es muy buen pelotero y persona.