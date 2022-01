La mexicana Itzel González dijo estar emocionada por firmar con el Sevilla de España.

Este martes se dio a conocer que la portera mexicana Itzel González jugará en el Sevilla femenil por lo que resta de la presente temporada, luego de que el club andaluz y los Xolos de Tijuana de la Liga MX Femenil llegaron a un acuerdo para la guardameta que ha sido llamada a la Selección Mexicana en diversas ocasione.

En sus primeras palabras como jugadora del Sevilla para los medios del club, la guardameta mexicana se mostró agradecida e ilusionada con la oportunidad: “Estoy muy emocionada de estar aquí, he trabajado durante mucho tiempo y que se dé en esta etapa de mi vida es fantástico, llegar a este club es una oportunidad enorme”, dijo la mexicana.

De igual manera, González también conto como fue el llamado por parte del Sevilla, gracias a sus buenas actuaciones con los Xolos en la Liga MX Femenil, “Me contactan hace dos semanas con un mensaje de que si me interesaba ir al Sevilla y desde ahí no puedo dormir, empezando a ver la posibilidad y claro que dije que sí a un club con un gran grupo de personas, un club que genera mucho cariño y con mucha tradición dentro de la propia ciudad”.

Leer más: Liga MX: Atlético de San Luis cesa a Marcelo Méndez Russo y su cuerpo técnico

En cuanto a su adaptación, la nueva guardameta sevillista indicó que no existe mayor problema ya que no ha parado de competir: “Yo vengo de jugar, no he parado y lo más importante va a ser adaptarse lo más rápido posible. Más que nada estoy super lista de aprender de todas las compañeras de equipo y del cuerpo técnico, me gusta ser una portera atrevida que aporte mucho al equipo en lo que necesite, ser buena líder y comunicarme bien en el terreno de juego, estando siempre atenta a cualquier balón. Vengo a aportar lo que sé, pero más que nada a aprender de todo el equipo, ayudar a que siga creciendo. Me emociona muchísimo ser parte de él, seguro que vamos a lograr grandes cosas, ojalá sigamos ganando partidos siendo parte de una muy buena temporada”.

Itzel González ha disputado 129 partidos con Xolos desde su llegada en el torneo Apertura 2017, que marcó el inicio de la Liga MX Femenil. La guardameta fue titular en la mayoría de encuentros, siendo convocada también por la selección mexicana de la mano de la seleccionadora Mónica Vergara. Precisamente en cuanto a la selección se refiere, destacó en el Mundial Sub 20 celebrado en Japón en 2012, así como en el Preolímpico de 2020 en Estados Unidos.

Leer más: Liga MX: El León presume a sus siete seleccionados que verán acción en las eliminatorias

El Sevilla FC ha incorporado a sus filas a una guardameta joven, pero contrastada dentro de su país, siendo la segunda cancerbera que recala en Nervión desde territorio azteca tras Pamela Tajonar, actualmente en las filas del Villarreal CF.