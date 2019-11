La mexicana Nuria Diosdado reconoce tranquilidad por pase a Tokio 2020

La mexicana Nuria Diosdado, subcampeona panamericana de nado sincronizado, aseguró sentir tranquilidad por tener asegurada la plaza olímpica porque podrá concentrarse en las rutinas que presentará en Tokio 2020.

Es la primera vez que a México le toca clasificarse a Juegos Olímpicos con un año de anticipación, porque normalmente se conseguía el pase unos meses antes, así que por eso estamos tranquilas, con la mente enfocada en Tokio y sin distracciones”, señaló.

Diosdado obtuvo junto a Joana Jiménez la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Lima en agosto de este año, con lo que se acreditó la plaza olímpica.

Luego de tomar descanso en el mes de septiembre, Diosdado reveló sentirse recargada en el arranque de su preparación general para el certamen en la capital japonesa.

Fue maravilloso pasar tiempo con mi familia, viajé, me reinventé y ahora hemos pasado la etapa de pretemporada y entramos a la preparación física. También empezamos los montajes de rutina y elección de música porque tenemos que llevar algo impactante a Tokio”, señaló.

Diosdado, nacida en Guadalajara, al occidente de México, participa en su tercer ciclo olímpico tras concursar en dueto en Londres 2012, donde quedó en el sitio 18 y Río de Janeiro 2016, donde experimentó una mejoría y subió al 11.

Nuria Diosdado en sesión previo a una competencia con México/Jam Media

Ahora lo vivo distinto, me siento fuerte, mejor que antes y metalmente equilibrada, enfocada en lo que deseo, a eso le llamo experiencia. El camino recorrido tiene que servir para sacarnos adelante”, explicó.

Nuria Diosdado aceptó que su papel de líder de su equipoq conlleva una responsabilidad, la cual asimila con madurez y al mismo tiempo con el deseo de romper paradigmas en esta disciplina para obtener un papel relevante en Tokio 2020.

“No soy una novata, no puedo equivocarme como lo hice antes. Nuestro deporte es de memoria y disciplina. Los años me han enseñado a distinguir lo que tengo que hacer antes de una competencia y lo que debo desechar, por ejemplo me despojo del móvil por completo, no miro redes sociales ni hago caso a críticas, me reconozco como atleta y sé lo que me conviene antes de entrar a la piscina”, concluyó.