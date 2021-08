La mexicana Sofía Ramos Rodríguez, nueva campeona del mundo Sub-20 en marcha

La mexicana Sofía Ramos Rodríguez se proclamó campeona mundial sub-20 de 10.000 metros marcha en Nairobi, Kenia con un tiempo de 46:23.01.

La atleta becada por el INDE, originaria de Nuevo León, cruzó la meta con tiempo de 46:23:01 por delante de la francesa Maere Biré-Heslouis (47:43.87) y de la checa Eliska Martinkova (47:46.28).

Ramos hizo su apuesta ganadora poco antes de cubrir la mitad del recorrido. Por el km 5 pasó con un tiempo parcial de 23:28.88 con seis segundos de ventaja sobre el grupo perseguidor, encabezado por la keniana Margret Gati.

La ecuatoriana Paula Valdez marchaba undécima en ese punto intermedio, a 44 segundos de la mexicana.

Rumbo al triunfo

La ventaja de Sofía Ramos fue creciendo. A tres km del final era de 47 segundos sobre la checa Eliksa Martinkova, que comandaba el grupo, mientras que Paula Valdez era duodécima, a 1:53.

Cabe mencionar qué Sofía fue subcampeona de los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires 2018.

La guatemalteca Glendy Teletor llegó decimocuarta -segunda mejor latinoamericana- con un crono de 50:45.70, y la boliviana Stephanie Chávez en el puesto 21 con 53:24.09.

Minutos antes, en la prueba masculina de 10.000 m marcha se impuso el keniano Heristone Wanyonyi (42:10.84), seguido del indio .Amit (42:17.94) y el española Paul McGrath Benito (42:26.11).

Leer más: Estas son las convocadas de Cruz Azul para recibir a Tigres

El guatemalteco Bryan Matías, octavo con un tiempo de 43:34.02, fue el mejor latinoamericano. El colombiano Mateo Romero terminó undécimo con 44:03.97.

Su mamá la obligó a marchar

En declaración a EFE, Sofía reveló que si practica esta disciplina atlética es porque le obligó su madre, pero ahora se siente "muy feliz".

"Mi mamá me obligó a hacer marcha, pero estoy muy feliz ahora, ahora me encanta. Demasiado feliz con que mi mamá me haya obligado.

Entreno en el Centro Nacional de Rendimiento de México con el profesor Ignacio Zamudio, con Alekna González (también campeona del mundo) y el compañero César Córdoba", puntualizó Sofía en declaraciones remitidas a EFE por World Athletics.

"Estoy muy feliz de seguir con esta tradición mexicana", añadió. "Se ha trabajado extremadamente para esta competencia, pero al final merece la pena todo el esfuerzo que haces".

Leer más: Riquelme sorprende con espectacular figura en redes sociales

Ramos mira ya hacia los Panamericanos Júnior de 20 km en Cali (Colombia), a finales de noviembre, y después empezaré a preparar el campeonato del mundo de Bielorrusia.

La medalla de oro de Sofía Ramos en el Mundial sub-20, con un tiempo de 46:23.01, prolonga el brillante historial de la caminata mexicana en esta competencia, en la que ha logrado ya cinco preseas doradas.