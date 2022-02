La modelo Emiliana Duclos sorprende a sus seguidores con foto desde la piscina.

La modelo Emiliana Duclos se ha encargado de cautivar a sus seguidores en redes sociales luciendo su belleza y espectacular figura mostrando su mejor cara y poses en cada una de sus publicaciones y en esta ocasión no ha sido la excepción al dejar ver sus mejores curvas desde la piscina.

Emiliana Duclos es una joven modelo que se ha convertido en toda una sensación en las diferentes redes sociales como Instagram y Tik Tok, mostrando no solo parte de su trabajo en el mundo de las pasarelas, sino también dejado ver sus mejores movimientos y curvas con diferentes marcas de ropa.

La joven originaria de Santa Fe, Argentina, no duda en mostrar los diferentes proyectos de trabajo en los que participa, enseñando a sus fans sus diferentes facetas, desde sus poses en ropa casual, e incluso en ropa interior y qué decir en trajes de baño.

Leer más: Sarah kohan luce su belleza en redes sociales en una foto hasta en blanco y negro

En esta ocasión Duclos se robo las miradas de sus seguidores al lucir su espectacular figura desde la piscina, pero no lo hizo en traje de baño, pero si en un lindo outfit de top y short corto de mezclilla dejando ver sus mejores curvas para el deleite de sus fans.

La publicación de Emiliana no paso desapercibida entre sus seguidores pues la modelo argentina que se ha enamorado de México mostro su lado más atrevido, así como su bella figura recibiendo miles de me gusta y decenas de comentarios donde los elogios por su belleza no se hicieron esperar.

Foto de Emiliana Duclos luciendo su linda figura en redes/Foto: Instagram

Emiliana Duclos se ha caracterizado por compartir parte de su vida cotidiana en redes sociales, así como aspectos de sus viajes y días libres dejando ver su belleza en diferentes poses y outfits; y no pueden faltar las imágenes donde luce sus mejores curvas para el deleita de sus miles de seguidores en Instagram.

Leer más: Liga MX Femenil: Las Rayadas siguen reforzándose y anuncian la contratación de Barbara Olivieri