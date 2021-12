La modelo Jeni Sommers y sus amigas preparan gran sorpresa navideña

Estados Unidos.- Se acercan las fiestas navideñas y con ello las grandes ideas para compartir en redes sociales especialmente las influencers y modelos que con su belleza y esculturales figuras y es ahí donde entre Jeni Sommers y sus amigas quienes una vez más se han reunido para armar lo que parecer el mejor regalo para cerrar al año, ya en sus redes han dado una probadita de todo lo que pueden llegar a hacer.

A través de la cuenta de Instagram de Jeni Sommers compartió ese pequeño adelanto en en donde aparecen al menos 8 mujeres con atractivos trajes de baño en color rojo y su respectivo gorrito navideño ponen el ambiente. Claro está que entre ellas modela Jeni Sommers quien mueve los hilos en la gran colaboración, algo que ya han hecho otras ocasiones y se entienden a la perfección.

Algunas de las locaciones que utilizaron fue una piscina para aprovechar totalmente que todas las modelos usen el traje de baño. De las más destacas Jeni Sommers quien siempre posa con gran categoría pero que no no termina de opacar a sus compañeras pues todas tienen su talento y su atractivo, no por nada son parte de ese gran proyecto visual.

Leer más: Ennid Wong le hace un homenaje a Sailor Moon con un estilo muy atrevido

De momento no hay más información sobre cuándo y en donde se publicará el contenido aunque teniendo como referencia la última gran producción en todas ellas trabajaron, ya han salido a la luz y fueron aprovechadas para un espectacular en Las Vegas en donde las imagen utilizada es de nuevo el conjunto de las 8 modelos pero ahora con un traje de baño en color negro. Jeni Sommers como una de las angelicales mujeres robando suspiros en toda la ciudad.

Así se preparan para el festejo navideño y se espera sea especial | Foto: Captura

Mientras eso queda listo para su publicación, la bella Jeni Sommers no pierde el tiempo y en su carrete de Instagram siempre tiene lo mejor de su contenido, la última gran publicación fue un par de imágenes de su rostro y un poco más demostrando que sigue radiante en cada momento y más si se trata de complacer a sus fans quienes siempre preguntan cómo está.

Jeni Sommers gana su popularidad principalmente por el tema del modelaje y todo lo que tiene que ver con el mundo del medio, no por nada es una de las bellas mujeres que dominan las redes sociales. Tambien su pasado y presente deportivo la ponen en el mapa, su paso como animadora en la NFL le hizo ganar algunos enamorados, luego en su salto a la revista más llamativa como Play Boy. Ahora todo ello lo combina con su gran carisma y alegría para lograr que la adoren.