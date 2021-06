La modelo Lyna Perez sorprende a sus fans en traje de baño y suéter

La modelo estadounidense Lyna Perez se ha convertido en toda una celebridad en redes sociales, donde ha tenido un gran impacto luciendo su gran figura en traje de baño y subiendo al temperatura en lencería.

Lyna Perez se ha encargado de encantar en cada ocasión a sus seguidores en redes sociales con diferentes facetas, sin embargo, la que más le gusta presumir y que encanta a sus fans es el verla posar en traje de baño luciendo su espectacular cuerpo.

En esta ocasión la modelo de 28 años, oriunda de Miami, Florida volvió a encender su cuenta oficial de Instagram al lucir su hermoso cuerpo en traje de baño, pero sobre todo luciendo su retaguardia.

En una publicación de dos imágenes, Perez encendió las redes sociales al mostrar su linda retaguardia portando un traje de baño en color negro, mientras que portaba también un suéter color café.

Como era de esperarse, la publicación de la modelo estadounidense no paso desapercibida y se robo las miradas de sus seguidores alcanzando más de 290 mil me gusta y más de siete mil comentarios en donde los elogios no se hicieron esperar.

Lyna Perez se ha caracterizado por compartir parte de su vida cotidiana en redes sociales, también se ha encargado de mostrar parte de su trabajo en el mundo del modelaje y también ha sabido subir la temperatura mostrando su cuerpo en traje de baño y en lencería para el deleite de sus más de siete millones de seguidores en Instagram.

