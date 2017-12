La mujer que tiene tatuada la cara de Messi en su espalda

Sin duda alguna el futbolista argentino Lionel Messi provoca un sinfín de locuras dentro de sus fanáticos a lo largo y ancho del globo terráqueo, pues para muchos es considerado el mejor jugador de todos los tiempos aunque aún existe un largo debate acerca de ese tema ya que otros piensan que esa etiqueta la posee su rival en cancha Cristiano Ronaldo.

Fotografía: AFP

Hay algunos aficionados que le toman tanto amor al fanatismo que tienen por la "Pulga" que toman una decisión que para muchos se podría decir impensable, tal es el caso de la señor Nora Franchini, quien decidió tatuarse la cara del astro argentino en su espalda, fotografía que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

A los 54 años Nora Franchini se hizo este tatuaje de Messi. Dijo que le costó mucho aguantar las 6 horas de sesión, pero recordaba a Messi llorando tras la final con Alemania para soportar el dolor.



Y algunos dicen que sólo es fútbol... pic.twitter.com/NeEGpHVqEm — DEPORTV (@canaldeportv) 21 de diciembre de 2017

Pero hay algo muy curioso en el tatuaje, pues Nora Franchini no se estampó en la piel al argentino por su talento futbolístico y a huella que ha dejado en el deporte de la patada, sino por otra razón la cual marcó en el corazón de la mujer de 54 años de edad.

Ella es Nora Franchini, 54 años, ama de casa y recién graduada de Asesora Nutricional, dice tener el mejor tatuaje de Messi. ¿Qué opinan? pic.twitter.com/AIKCSOv34R — Loco X El Fútbol (@locoxelfutbolGT) 21 de diciembre de 2017

"El día que lo vi llorando en el Mundial, sentadito sólo y llorando, ahí me decidí a tatuármelo. El amor por él viene de hace rato. Sabía que al otro día su propio pueblo lo iba a matar y me lo tatué. Yo quiero a la persona, a él, no al futbolista. Es mi hijo quien me transmitió el amor por Messi y ahora creo que soy más fanática yo que él", expresó la mujer en diálogo con el portal Primicias Ya.

Nora Franchini, tiene 54 años y se considera la fanática más grande del mundo de Lionel Messi. En un acto de amor para demostrar su cariño hacia el ídolo, entonces, Norita decidió dibujarse la cara de Pulga, con la camiseta de la Selección Argentina, en la espalda. pic.twitter.com/nyDeq8tW64 — AM 950 Belgrano (@AM950Belgrano) 22 de diciembre de 2017

Si bien para Nora Franchini fue raro grabarse el rostro del futbolista del Barcelona debido a su edad, confesó que la sesión para llevar a cabo el trabajo duró alrededor de seis horas las cuales fueron dolorosas, sin embargo soportó con lágrimas mientras recordaba aquella imagen del Mundial de Brasil 2014 en donde al astro argentino se le pudo apreciar llorando.

El día de hoy Lionel Messi, dio una cátedra sobre el césped del Santiago Bernabéu en la goleada del Barcelona por 3-0 en el Clásico Español ante el Real Madrid, pues no solamente colaboró anotando un gol sino también dando asistencias que ayudaron a generar el peligro en la zona ofensiva para los culés.



2️⃣5️⃣ partidos seguidos

0️⃣ derrotas

V

V

V

V

V

V

V

V

V

E

V

V

V

V

E

V

V

E

E

V

E

V

V

V#ForçaBarça pic.twitter.com/t1zf5IKwYT — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 23 de diciembre de 2017

El resultado positivo del conjunto del Barcelona le permitió alejarse a 14 puntos de los merengues quienes suelen ser sus máximos contendientes en la lucha por el título de la Liga Española.