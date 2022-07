La nadadora canadiense, Mary-Sophie Harvey denuncia que la drogaron en el Mundial de Natación en Budapest

Canadá.- Apenas hace unas semanas se llevó a cabo el Mundial de Natación que se disputó en Budapest en el país de Hungría y a días de que finalización la nadadora canadiense, Mary-Sophie Hervey denunció que durante su estancia en el evento sufrió un abuso del cual aún no tiene mucha información y es que cree que fue drogada cuando salió a festejar con su equipo tras las últimas horas del evento y en donde además resultó con grandes lesiones en su cuerpo a lo cual todavía no encuentra una repuesta a ello.

A través de su cuenta de Instagram la atleta compartió un mensaje duro y muy sorpresivo pues acompañada con imágenes demuestra el horror que vivió luego de perder la conciencia hasta por 6 horas por lo que todo ese tiempo no recuerda lo que pasó, incluso se pueden ver incontables moretones en sus piernas por lo que podría presumirse o que fue atacada o que se golpeó en repetidas ocasiones de una forma intensa en ciertas zonas de sus piernas.

En su mensaje aseguró que se encontraban celebrando con su equipo de natación y reveló que la drogaron, aparentemente con alguna bebida que le habrán ofrecido en el lugar al que fueron, "En la última noche del Mundial, me drogaron. En ese momento no era consciente de lo que me habían dado, solo recuerdo que me desperté a la mañana siguiente completamente perdida, con nuestro director de equipo y el médico junto a mi cama", se lee.

Asegura que hay una "ventana" de 4 a 6 horas en las que no sabe lo que pasó, luego de la reunión hasta que despertó en su cuarto no supo que sucedió entre ese tiempo. La nadadora canadiense que había sido ganadora de un bronce en el Mundial de Natación tuvo además un intenso dolor en sus piernas y costillas las que resultaron afectadas por golpes y moretones, incluso tuvo un esguince en sus costillas que la pusieron en un alto peligro, así como una conmoción cerebral lo que indica que fueron golpes muy fuertes.

Las pruebas de los fuertes golpes que la nadadora tiene en su cuerpo | Foto: Captura

Mary-Sophie Hervey está segura que situaciones así pasan más seguido de lo que quisiera y que solo se incrementan dejando impune mucho de ello, "Lamentablemente, estos indecentes ocurren más de lo que pensamos. Ha habido una creciente de casos reportados a lo largo de los años, pero todavía no se habla lo suficiente", agregó. Incluso aseguró que ella misma pensó en no decir nada ya que no sabía que rumbo podría tomar todo, pero al final no pudo con la carga mental y decidió compartirlo para visibilidad el problema.

"He sopesado durante un tiempo si debía o no publicar, pero siempre he sido transparente con ustedes y lamentablemente estas situaciones suceden demasiadas veces para que me queda callada", dijo la nadadora. La excesiva cantidad de lesiones aún es algo que no entiende, asegura que no recuerda cuándo pasaron, pero según los relatos de sus compañeros todos intentaron trasladarla a un lugar seguro y piensa que los golpes se dieron durante el intento de trasladarla a un mejor lugar.

Mary-Sophie Hervey destaca que se siente avergonzada por la situación pues no es algo que ella hubiera pensado que le podría pasar y menos estando junto a sus personas de confianza, aunque no culpó a ninguna de las personas que la acompañaron, "Tengo miedo de pensar en las incógnitas de esa noche. Todavía estoy tratando de encontrar a la María Feliz. Todavía estoy en cierto modo avergonzada por lo que pasó y creo que siempre lo estaré", destacó.

Por ahora la Swimming Canada y el Comité Organizador se han puesto en contacto para iniciar la investigación sobre la situación y evitar más cosas similares en futuros eventos.