La noche en la que Pelé reunió a todos los Santos en Torreón

El 11 de noviembre de 2009, Edson Arantes do Nascimento, Pelé, se mostró encantado con el nuevo Estadio del Club Santos Laguna y manifestó su deseo de que más instalaciones como estas se construyan en Brasil y toda Latinoamérica.

"No es sólo un estadio de futbol, es toda una posibilidad de familias para trabajar, eso es lo importante, no solo para todo México, sino para nosotros en América Latina, que necesitamos de empresas que apoyen al deporte", apuntó Pelé, durante una conferencia de prensa.

El ex astro sostuvo que el inmueble, construido a costo de unos 100 millones de dólares, puede resultar una inspiración para los empresarios de Brasil, porque este tipo de obras son, además, fuentes de empleo. El nuevo escenario deportivo del club mexicano tuvo un costo de 100 millones de dólares y tiene capacidad para 30 mil espectadores.

Pelé señaló que en el mundo hay pocos lugares donde se construyen complejos tan modernos y dijo que su equipo, el Santos, puede presumir de muchos títulos ganados, pero no de tener una instalación tan compleja."Santos ha ganado todos los títulos que se puedan imaginar, porque yo jugué ahí y logramos muchas cosas. Sólo faltó jugar en la luna. Pero hoy no tiene nada tan completo como este, eso es lo que me tiene un poco triste, así que espero algún día pueda contar con un escenario como el que hoy se inauguran aquí", declaró.

Fue invitado de honor por el cuadro de la Comarca Lagunera Cortesía El Siglo de Torreón

Grandes figuras del futbol mundial, entre los que se contaban el entonces presidente de la FIFA, Joseph Blatter, y decenas de invitados mexicanos acudieron a la inauguración del complejo Territorio Santos Modelo, que será estrenado con un partido entre el Santos Laguna mexicano y el Santos brasileño.

Según la directiva del equipo, el inmueble será polifuncional, con capacidad para 30 mil espectadores en los partidos de futbol, y 20 mil en conciertos y demás espectáculos, pues se pretende que sea un área activa, y no sólo se utilice cada 15 días.