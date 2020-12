La nuevas reglas del Brexit que afectarían gravemente al Manchester United

Inglaterra.- El director de la academia del Manchester United, Nick Cox, dice que los clubes ingleses estarán en desventaja debido a las nuevas reglas del Brexit sobre transferencias.

El 1 de enero se implementarán nuevas reglas estrictas sobre la contratación de jugadores extranjeros, con un sistema basado en puntos que entrará en vigor pronto para la Premier League.

Los jugadores también deberán tener al menos 18 años, lo que significa que los clubes ya no podrán cultivar talentos adolescentes extranjeros, según reporta el diario Manchester Evening News.

Eso significa el fin de las reglas actuales, que permiten a los clubes ingleses fichar jugadores extranjeros a partir de los 16 años.

El Manchester United no podrá fichar a jugadores como Hannibal Mejbri bajo las nuevas reglas de transferencia del Brexit. AFP

Dado que el actual equipo sub-18 del United cuenta con nueve jugadores nacidos fuera del Reino Unido, incluido el exestrella del Mónaco de 10 millones de euros Hannibal Mejbri, Cox dijo a la BBC que las reglas pondrán a los clubes ingleses en desventaja.

"Deseamos que haya igualdad de condiciones, pero no lo habrá", dijo Cox. "Probablemente nos ponga en desventaja frente a otros clubes europeos.

"Habrá movimiento de jugadores entre clubes de otros países europeos, pero no podrán trasladarse a nuestro club a los 16 años, como pueden hacerlo actualmente".

El club ha tenido participaciones muy cuestionables en liga y en la Champions League. AFP

Los clubes tendrán formas de eludir las reglas formando asociaciones con clubes extranjeros, como la relación anterior del United con el Royal Antwerp de Bélgica.

Cox no ha dicho si se formarán asociaciones similares para llevar al mejor talento joven a Old Trafford, pero dice que United no se quedará al margen en el mercado de transferencias.

Nuestro mandato siempre fue reclutar al mejor talento disponible para nosotros y seguiremos reclutando al mejor talento que esté disponible para nosotros, dijo Cox.

"No queremos romper las reglas, pero habrá una serie de estrategias que creemos que podemos ejecutar dentro de las reglas que nos ayudarán a continuar manteniendo las tradiciones de desarrollo juvenil dentro de nuestro club de fútbol de las que estamos muy orgullosos".