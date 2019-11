La pareja de Demarai Gray, se encontraba desnuda cuando robaron su casa

Birmingham.- Uno de los temas que ha causado un dolor de cabeza para los futbolistas como para las autoridades europeas son los robos a casas habitación, en solo algunos meses jugadores como, Álvaro Morata, Santiago Solari entre otros solo en la LaLiga en España, pero ahora toco en Inglaterra, el futbolistas del Leicester City Demarai Gray fue victima de la delincuencia.

Mientras el jugador se encontraba fuera de su casa, varios hombres ingresaron a la misma, donde se encentraba la actual pareja del futbolista, Emma Hickman quien en estos días ha declarado ante la Corte sobre el robo sufrido en su hogar. La mujer relata que ella se encontraba con su hijo recién nacido cuando cuatro hombres ingresaron. Cuenta que el robo ronda alrededor de los 24.000 libras (unos 28.000 euros) entre joyas y otra cosas de valor.

Hickman describe el momento como traumante "Estaba durmiendo cuando alguien entró en mi dormitorio. No tuve idea hasta que vi un hombre con un cuchillo. No tenía ropa puesta y permanecí bajo las sábanas", "Uno de ellos tenía un machete naranja, que parecía una espada" relató la joven.

Cuenta que fue amenazada con no moverse y limitarse a revelar donde estaban las joyas, "Me dijeron que no me moviera y me preguntaron, donde estaban el dinero y las joyas" También aclaró que no iban con intenciones de hacerle daño si no que estaban buscando a Gray y se refirieron a él como un "pandillero".

Ahora las autoridades están bajo búsqueda a una de las organizaciones más grandes de robo a casa habitación en tierras británicas, tanto el jugador como su familia están a salvo y ya más tranquilos.