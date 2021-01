La pelea 'Alacrán' Berchelt vs Óscar Valdez ya tiene nueva fecha

El peleador orgullo de Cancún, Quintana Roo, Miguel "Alacrán" Berchelt, uno de los campeones activos reinantes más largos en el deporte, ya tiene nueva fecha para hacer la sexta defensa de su corona mundial de peso superluma del CMB, cuando choque ante el invicto ex campeón Óscar Valdez, del estado de Sonora.

Esta atractiva contienda de mexicanos se reprogramó para el próximo 20 de febrero y que será transmitida en vivo por ESPN, así lo informó a promotora Top Rank.

Cabe recordar que esta confrontación se tenía pactada para el pasado 12 de diciembre de 2020, pero no se pudo celebrar debido a que Berchelt dio positivo de coronavirus en la etapa previa.

"Miguel Berchelt y Oscar Valdez son dos orgullosos guerreros mexicanos que brindarán a los fanáticos del box una pelea memorable", expresó el presidente de Top Rank, Bob Arum, miembro del Salón de la Fama.

"Top Rank promovió las tres peleas entre Marco Antonio Barrera y Erik Morales, y veo a Berchelt-Valdez como la Barrera-Morales de esta generación", dijo Arum

La cartelera también incluirá la presentación del prospecto en ascenso Gabriel Flores Jr. y el ex campeón de peso ligero junior Andrew Cancio, quien hará su debut en Top Rank. Berchelt y Valdez han esperado más de un año para que se materialice su delicioso combate.

Berchelt (38-1, 34KOs) consiguió un nocaut en el sexto asalto sobre su compatriota Eleazar Valenzuela en junio pasado en una pelea sin título en la Ciudad de México.

Valdez peleó poco después, ya que el ex campeón invicto noqueó en el décimo round a Jayson Velez, de Puerto Rico , el 23 de julio en Las Vegas, Nevada.

"Esta pelea es la que soñé desde que ambos éramos peleadores amateurs", externó Berchelt, quien se ha sostenido como campeón mundial de las 130 libras desde que venció por nocaut en el décimo primer asalto a Francisco Vargas en enero de 2017.

"Valdez es un gran peleador, y será una gran pelea", dijo el de Cancún. “Me estoy preparando con todo para ganar por nocaut y no quiero dejar ninguna duda de que soy el mejor superpluma del mundo”, señaló Miguel Berchelt.

FLORES VS CANCIO

La pelea co-estelar entre Gabriel Flores Jr. y Andrew Cancio, promete ser una guerra de alarido en el ring. “Mi objetivo principal es ganar un título mundial”, dijo el californiano. “Dominar a un ex campeón mundial me pondrá en una gran posición para luchar por un título pronto”.

“Estoy muy emocionado de volver a la batalla el 20 de febrero contra Gabriel Flores Jr.”, externó Cancio.

“Estoy trabajando duro en el gimnasio y sé que esta pelea es la primera en mi camino para convertirme en dos veces campeona mundial. Me gustaría agradecer a mis fans, que me han apoyado muchísimo. Te he escuchado alto y claro y no puedo esperar para montar otro gran espectáculo para ti", señaló Cancio (21-5-2, 16KOs).