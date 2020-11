La pelea Saúl 'Canelo' Álvarez vs Caleb Plant sería el 19 de diciembre

Con las recientes declaraciones que ha hecho Saúl "Canelo" Álvarez, todo parede indicar que el campeón mexicano se medirá contra el invicto estadounidense Caleb Plant, campeón de peso supermediano de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), el próximo 19 de diciembre.

El peleador tapatío, quien se acaba de convertir en agente libre, tras llegar a un acuerdo por la demanda que presentó en contra de las empresas DAZN y Golden Boy Promotions, dijo a TV Azteca, que no tendría inconvenientes para subir al ring en el siguiente mes.

“No me importa si es el 19 (de diciembre) o Navidad, no me importa, lo que quiero es pelear este año y cualquier día. Para mí, cuando hay que trabajar hay que trabajar y estoy dispuesto a sacrificar cualquier cosa”, externó "Canelo", quien ha sido campeón mundial en las divisiones superwelter, mediano, supermediano y semi-pesado.

Caleb "Sweethans" Plant, de 28 años de edad, lleva un récord invicto de 20-0, con 12 nocauts. Tiene mayor estatura y alcance de brazos que el último oponente del peleador de Guadalajara, que fue el ruso Sergey Kovalev. Asimismo Caleb iguala en altura al único rival enfrentado por el tapatío en la división de las 168 libras, que fue Rocky Fielding.

“Espero que la siguiente semana podamos tener algo hecho, concreto y poder anunciarles qué día, con quién, dónde y va a ser un momento muy especial”, dijo Saúl Álvarez.

“Lo que quiero es hacer buenas peleas y que la gente vea grandes peleas, todos son buenos boxeadores. Vamos a ver cuál de ellos se acomoda más y está listo para diciembre, que sea una buena pelea, que regrese Canelo con una buena pelea de campeonato”, externó "Canelo" a la televisora.

La fecha y el oponente se da casi por cerrado, aunque Canelo no confirmó la fecha del 19 de diciembre e incluso manejó la posibilidad de pelear el día de Navidad.

Incluso en el portal BoxRec.com, ya aparece que el próximo combate del mexicano será ante Caleb Plant en la fecha ya mencionada, por los cinturones de supermediano de la AMB y FIB.

Caleb Plant, es originario de Nashville, Tennessee y actualmente reside en Las Vegas, Nevada. Tiene récord invicto de 20-0, con 12 nocauts. Se proclamó campeón mundial de peso supermediano de la FIB, el 13 de enero de 2019, tras vencer por decisión unánime a Jose Uzcategui, en Los Ángeles, California.

El estadounidense ha tenido dos defensas exitosas de su cinturón, con nocauts sobre Mike Lee y Vincent Feigenbutz, en junio de 2019 y febrero del año en curso, respectivamente.

Cabe recordar que el mismo Calep Plant había rechazado enfrentarse a Canelo en mayo pasado al considerar que no le daban tiempo para prepararse y los acusó de querer hacer lo mismo que hicieron con Sergey Kovalev, por la polémica de la cláusula de rehidratación.

Álvarez también tendría la opción de pelear por el vacante campeonato de peso suermediano del CMB ante el turco Avni Yildirim, quien es el retador mandatorio.