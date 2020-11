La pelea Teófimo López vs Ryan García se tiene que dar, afirma De la Hoya

El director de Golden Boy Promotions, Óscar de La Hoya, quiere desempeñar un papel importante fundamental en la construcción del rompecabezas de peso liviano con miraas al 2021 y no quiere esperar mucho para que se haga el combate entre su representado Ryan García y Teófimo López.

Después de la contundente victoria por decisión unánime sobre el ucraniano Vasiliy Lomachenko, ahora el hondureño-estadouinidense Teófimo López es el campeón mundial de la FIB, la OMB, la AMB y también el monarca franquicia del CMB, en la división de las 135 libras.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Pero antes de que López ascienda a las 140 libras, De La Hoya quiere que se enfrente a una de las estrellas de más rápido ascenso en el deporte, como es Ryan García.

“No puedo esperar a hacer Teófimo en el futuro con Ryan García. Esa es la pelea por hacer. Es una locura, porque todo el mundo está detrás de Ryan García. Imagina eso. Pero Teófimo está golpeando fuerte... Va a ser un gran campeón durante muchos años. No podemos esperar a que esas grandes peleas sucedan ", dijo el dirigente de Golden Boy, en una sesión de Instagram Live.

“Sabes una cosa sobre mí es que me encanta hacer que todas las peleas sucedan y pelear contra los mejores. En serio, siento que Ryan García también quiere eso. Créame. (Luke) Campbell (el 5 de diciembre) es una pelea dura. Cuando (García) supere a Campbell, el cielo es el límite para Ryan. Ahora es la superestrella. Va a pelear contra los mejores", externó De la Hoya.

"Ryan contra Teo, ¿por qué no?" señaló el ex campeón mundial y ahora promotor, antes de mencionar que Gervonta Davis y Devin Haney son otros dos oponentes que están buscando para García en un futuro no muy lejano.

Asismismo De La Hoya dio unos comentarios sobre la pelea de unificación de peso ligero entre López y Lomachenko, en Las Vegas.

“Fue una gran pelea. Elegí a Lomachenko, solo por la experiencia, pero Teofimo lo logró ”, indicó De La Hoya. “Mostró corazón sincero. Es un campeón increíble".

ESTRELLA EN ASCENSO

Ryan García,. de 22 años, tiene récord de 20-0, con 17 nocauts. En su anterior combate noqueó a Francisco Fonseca, el 14 de febrero del año en curso, en Anaheim, California. Ryan entrena actualmente en el San Diego, California, bajo las órdenes de su entrenador Eddy Reynoso, quien también trabaja con el campeón mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez.