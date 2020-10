La pelea de José 'Chon' Zepeda ante Baranchyk fue increíble: Bob Arum

El legendario promotor Bob Arum, presidente de la empresa Top Rank dijo que le impresionó mucho la batalla que protagonizaron el méxico-estadounidense José 'Chon' Zepeda y el ruso Ivan Baranchyk, el pasado sábado en la "Burbuja" del MGM Grand, de Las Vegas, Nevada.

Arum ha estado estado involucrado en el mundo del boxeo durante 54 años y en todo este tiempo ha visto muchos clásicos en el ring.

Ha promovido o co-promovido numerosas contiendas memorables, incluyendo Marvin Hagler-Thomas Hearns, las tres peleas de Marco Antonio Barrera-Erik Morales, Diego Corrales-Jose Luis Castillo I, Timothy Bradley Jr.-Ruslan Provodnikov y las cuatro batallas de Manny Pacquiao-Juan Manuel Márquez, por mencionar solo algunas.

Tras ver la guerra de peso welter junior entre el ex retador al título mundial José Zepeda y el ex campeón mundial Ivan Baranchyk. que Top Rank promovió, Arum no podía dejar de elogiar lo que es. obviamente la firme candidata para llevarse los honores de la pelea del año 2020.

Arum vio desde su casa uno de los pocos combates que se ha perdido en persona desde que Top Rank trajo el boxeo televisado en junio pasado, por primera vez desde que la pandemia de coronavirus cerró la actividad deportiva en el mundo, en marzo.

"Fue increíble, como si casi no lo pudieras creer", declaró Bob Arum a portal BoxingScene.com.

“Por ejemplo, en ese (quinto) asalto donde Baranchyk golpeó a Zepeda contra las cuerdas y ellos contaron y Zepeda se baja de las cuerdas y lo noquea. ¡Quiero decir, dame un respiro! (Mi esposa) Lovee lo estaba viendo conmigo y no podía creer lo que estaba viendo ", dijo el afamado promotor.

Todos lo que estaban atentos frente al televisor, pudioen ver una de las peleas más salvajes de las últimas décadas. Un duelo que estaba lleno de cambios de impulso y caídas en cada round.

En total hubo ¡ocho caídas! y cada peleador fue derribado cuatro veces, siendo la definitiva cuando Zepeda conectó con una mano izquierda limpia en la barbilla de Baranchyk que lo noqueó gravemente a los 2 minutos, 50 segundos del quinto episodio.

Al ver la forma dramática de esa caída, el referi Kenny Bayless ni siquiera se molestó en contar, ya que Baranchyk, cuya pierna derecha estaba doblada debajo de él, cayó con fuerza y se golpeó la cabeza contra la colchoneta.

Momentos antes de que Zepeda culminara la pelea, Baranchyk lo había enviado a toda velocidad contra las cuerdas con una enorme mano izquierda que se consideró un derribo porque las cuerdas lo sostenían.

Espectacular

En general Zepeda (33-2, 26 KOs), 31, de La Puente, California, besó la lona dos veces en el primer asalto, una en e segunda round y una en la quinta ronda. Baranchyk golpeó la cubierta en la segunda, tercera, cuarta y quinta rondas.

Zepeda probablemente también debería haber recibido crédito por derribar a Baranchyk por segunda vez en el segundo round, pero Bayless lo descartó.

"No había visto nada como eso, desde la pelea de (George) Foreman- (Ron) Lyle", dijo Arum, al referise a la legendaria batalla de peso pesado en Las Vegas que fue elegida la pelea del año de 1976. Foreman y Lyle intercambiaron varias caídas en un duelo sin cuartel, antes de que Foreman ganara por nocaut en el quinto asalto.