La razón de Pelé para elegir a México como su lugar favorito para jugar

Pelé como profesional jugó casi toda su carrera en Brasil, en el equipo de Santos. Fue hasta el final de su época como profesional que emigró a Estados Unidos para jugar con el New York Cosmos, pero además de eso no jugó en otro lado, al menos a nivel de clubes.

Sin embargo, como seleccionado nacional, sí tuvo la oportunidad de visitar otros países. Suecia, Chile, Inglaterra y México fueron los países que visitó por sus participaciones con la Selección de Brasil en los respectivos mundiales. Mientras que a lo largo de su vida, hubo otros que visitó para amistosos y otro tipo de eventos.

En el caso de México, no solo fue para la Copa Mundial de 1970 que Pelé estuvo en territorio azteca, sino que también lo hizo en otras ocasiones para partidos amistosos ante el Toluca y Chivas, entre otros. Por ello, nuestro país fue siempre uno de los preferidos del brasileño para jugar.

Según el propio jugador, el cariño que siempre le dio la afición tricolor le hace recordar México con mucha estima. Así lo confesó en 2020, cuando se cumplieron 50 años del mundial de 1970, en un video que el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, compartió en redes sociales.

"Un país que no puedo olvidar por el cariño, por la atención que me dieron y por cómo me trataro, hasta el día de hoy digo nuevamente, fue México", compartió Pelé en el mencionado video, en el cual señaló que el trato con la Selección Brasileña siempre fue de amabilidad y cariño.

"Ellos me trataron a mí y a la selección brasileña maravillosamente. Olvidando el fútbol, éramos bien recibidos en cualquier lugar al que íbamos. A la afición mexicana le agradezco de corazón todo el cariño y toda la atención que nos dieron", concluyó en su video.