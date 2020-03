La razón por la que Christian Martinoli no soporta a André Marín

Una de las historias de venganza más cruda en el medio televisivo se gestó ya hace más de 10 años en TV Azteca y es hora que los que la vivieron no se han podido ver a la cara de forma amigable.

Así le sucedió a Christian Martinoli con André Marín, ambos fueron alumnos de una de las voces autorizadas del periodismo, José Ramón Fernández, por lo que en cada oportunidad que tiene la prensa para cuestionarle al narrador estrella de TV Azteca sobre su relación con Marín su enojo es evidente.

Vamos a echar unos... pic.twitter.com/GbOmXJeQEG — Christian Martinoli (@martinolimx) February 17, 2020

Desde que André Marín planeo la salida de José Ramón de la televisora del Ajusco, Christian Martinoli ha dejado ver su molestia con el que ahora funge como el titular de La última Palabra en Fox Sports. En una entrevista explicó como es su relación de trabajo en el innombrable según sus palabras.

"Digamos que tenemos incompatibilidad de caracteres. Conforme a la relación laboral que hemos tenido con André ha sido estrictamente. Con otras tantas personas tengo una relación más allá de lo laboral y con André Marín la tengo simplemente del trajo para adentro".

Otras de las razones del odio y rechazo es las distintas formas de ver el análisis del deporte por lo que el trabajar con él para Christian ha sido muy difícil por lo que en lo mayor de los posible intenta no tener que cruzar palabras con él.

"Tenemos distintos intereses él y yo. No voy a juzgar si lo de él es bueno o malo pero estrictamente yo con la forma de pensar de André en muchas cosas no comparto, me dedico a trabajar cuando me toca trabajar con él, y trato de hacerlo de la mejor manera. Espero que él haga lo mismo".

Ya han pasado muchos años y su molestia sigue siendo como la primera vez que se entero sobre la bajesa de su compañero con José Ramón Fernandéz, por parte de André Marín nunca ha revelado su postura ante las acusaciones que diversos colegas del medio le han hecho llegar.

Hoy sus historias son diferentes pero cada quien vive el éxito a su estilo en los proyectos que han sido asignados.