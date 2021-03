La razón por la que Diego Lainez no observa los partidos de su hermano Mauro

Sevilla, España.- Diego Lainez, el futbolista mexicano de 20 años, ex elemento del Club América y ahora jugador del Real Betis Balompié se sinceró al decir que no tiene intención de mirar los juegos de su propio hermano, Mauro Lainez, ahora que se encuentra en las filas de su ex equipo en la Liga MX.

El menor de los hermanos contó durante la presentación de la nueva indumentaria de la Selección Mexicana que cada que mira un juego de su familiar le envía "mala suerte"; No logra brillar en el lienzo verde o simplemente las Águilas no vencen en su enfrentamiento.

"Un ritual que si tengo pero que no es mío exactamente. Cuando mi hermano juega no lo veo, no me gusta hacerlo. Cada que lo hago, no ha dado un buen partido o no le ha ído del todo bien o el equipo no gana y quiero que le vaya bien", declaró Diego Lainez.

"Los juegos de Mauro yo no los veo porque en eso sí creo, mete gol o pone asistencia cuando no los veo. Lo miro y no juega bien, prefiero no volver hacerlo para que juegue del todo bien", añadió el futbolista del Real Betis.

Hacerse a un lado del dispositivo cada que juega su hermano mayor, no es a lo único a lo que teme el jugador de 20 años, pues mantiene como cábala escribirle a su mamá previo a uno de sus partidos, al igual que persignarse y entrar con el pie derecho al césped.

"Intento de entrar con mi pierna izquierda al terreo de juego, siempre me persigno, doy gracias antes de los partidos, eso sí no puede faltar. Envío un mensaje a mi mamá recordando cuanto la amo, la quiero y eso me brinda mucha inspiración". dijo.

Mauro Lainez junto a su hermano y su familia

Instagram diego_lainez

"Me otorga una motivación en salir a darlo todo y ese puede ser un tirual que tenga muy señalado, en mandarle mensaje a mi a mamá antes de cada uno de mis compromisos", finalizó Diego Lainez.