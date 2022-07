La reacción de Yuliett Torres al enterarse que Snoop Dogg le dio 'like' a sus fotos

México.- La belleza de Yuliett Torres no tiene precedentes. Los millones usuarios de las redes sociales ven con claridad un ángel que cayó del cielo y es evidente que, de su parte, haya un sinfín de reacciones en sus videos y fotografías que comparte en cada una de sus páginas, empero encontrar la notificación de una persona famosa a nivel mundial y que sigues desde hace tiempo es algo incomparable, eso fue algo que originó una felicidad en la mexicana que, pocas ocasiones, podemos ver en su hermoso rostro.

Habrá que recordar que, en las últimas horas, te hablamos de las vigentes fotos en las que 'Yuly' encandila con su bellísima figura por Mazatlán mientras modeló un flamante traje de baño color azul y extremadamente pequeño. Estando en el balcón la joven decidió jugar con su cabello para que en sus dos primeras imágenes su flanco izquierdo se robara la atención de los internautas, al igual que sus pronunciadas curvas y su retaguardia que dejó al aire e hizo que todos se hipnotizaran durante muchas horas.

No serían las únicas piezas que Torres envió para Instagram, también dejó entrever su candente blusa al ombligo con transparencia que permitió a sus millones de 'followers' mirar más de la cuenta, y entre los múltiples seguidores que le regalaron un 'like' a la 'influencer' el nombre de Snoop Dogg fue uno de los primeros que apareció tanto en notificaciones como en las personas reconocidas que siguen el material de Yuliett. Ver su nombre de usuario fascinó a la azteca.

Y es que en su presente grabación que añadió en su cuenta oficial de TikTok Yuliett Torres reveló que es muy fanática del rapero, productor y actor estadunidense, tanto que descubrir su 'like' le generó una alegría que. hace mucho tiempo, no había sentido y por supuesto que ese orgullo lo quiso compartir con el resto de sus admiradores que la felicitaron por lo que ha logrado para encontrarse entre las mujeres más guapas del planeta.

"Oigan, aparte que yo soy fan (de Snoop Dogg), miren, vamos a ver esta última foto que yo subí, veamos los 'me gusta', cuántas personas pusieron 'me gusta', pero miren, aparte que soy fan de Snoop Dogg le puso 'me gusta' a una de mis fotografías. ¡Wao! Amo a Snoop Dogg", comentó Yuliett Torres en su video de TikTok que registra 18 horas en internet, tiempo exacto para encontrar la reciente publicación en la sección Debate Deportes.