La revancha Alexander Povetkin vs Dillian Whyte ya tiene fecha

El campeón interino de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el ruso Alexander Povetkin pondrá en juego su título, en la pelea de revancha inmediata que protagonizará ante el ex campeón británico, Dillian Whyte, el próximo sábado 6 de marzo, en Inglaterra.

La contienda, que sera promocionada por la empresa Matchroom Boxing, de Eddie Hearn, seria televisada por SKY en el Reino Unido y por la plataforma de streaming DAZN. Hearn confirmo la fecha del combate, durante su participación en el show de DAZN, “The Ak & Barak Show”.

El duelo de revancha entre Povetkin y Whyte estaba programada para el pasado 21 de noviembre, pero el ruso Povetkin dio positivo en una prueba de Covid-19 y la pelea tuvo que ser pospuesta.

Dillian Whyte tendrá la oportunidad inmediata de cobrar venganza de Alexander Povetkin. Whyte (27-2, 18 KOs) fue noqueado de forma espectacular por Povetkin (36-2-1, 25 KOs) cuando el ruso le frenó sus ambiciones mundialistas al británico, el pasado mes de agosto, en la final del Matchroom Fight Camp, en Brentwood, Essex, el año pasado.

En esa pelea, Whyte, de Brixton, había estado controlando la pelea, incluso mandó a la lona a su oponente en dos ocasiones en el cuarto asalto, pero fue sorprendido por un devastador uppercut de izquierda perfecto, a los 30 segundos del quinto episodio, que terminó con sus esperanzas en un instante.

El peleador de 32 años de edad, espera volver a posicionarse como retador obligatorio oara disputar el título mundial de peso pesado del CMB, al nivelar el marcador con Povetkin, en lo que es la contienda más importante de su carrera hasta la fecha.

"He descansado bien, he pasado tiempo con mi familia y ahora que se conoce la fecha de la revancha, pronto regresaré a mi campo de entrenamiento y me prepararé tan a fondo, como lo hice para la primera pelea", expresó Povetkin, de 41 años de edad y quien nació en Kursk, Rusia.

Agregó que: “Como dije antes de la primera pelea y también después, Dillian Whyte es una buen y fuerte boxeador. Estaré listo para entrar al ring. Espero que sea otra pelea hermosa para los fanáticos”. "Estoy contento de lograr la revancha", señaló Whyte.

“Tan pronto como salí del ring, estaba buscando la confirmación de que la pelea comenzaría. No puedo esperar para volver al ring y recuperar lo que es legítimamente mío. Estoy buscando hacer lo que dije que haría la primera vez y eso es vencer a Alexander Povetkin", dijo el británico.

Dillian Whyte indicó que para este compromiso, no habrá ajustes importantes. "Pero solo necesito estar más encendido y no distraerme. Pudo usar su experiencia en mi contra. Estaré mucho más concentrado y más agudo en la revancha. Vengo a ganar y noquearlo. Estoy llegando a igualar el marcador y la única forma de hacerlo es noqueándolo”, refirió.

Por su parte, Alexander Povetkin fracasó en dos intentos de proclamarse campeón mudial, cuando perdió por decisión ante Wladimir Klitschko, en 2013 y la vez que cayó por nocaut técnico ante el británico Anthony Joshua, en 2018, en Wembley, Inglaterra.