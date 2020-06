"La ropa sucia se lava en casa": Torrado a Osorio

México.- Continúa la polémica por las palabras del técnico colombiano Juan Carlos Osorio contra los seleccionados mexicanos, y en esta ocasión fue el director general deportivo de la FMF, Gerardo Torrado, quién pidió al ex DT el 'Tri' respetar los protocolos del vestuario.

Osorio había develado un charla con los seleccionado del 'Tri' previo al duelo de octavos de final contra Brasil, donde señalaba que sentía la falta de carácter de algunos jugadores, por lo que Gerardo Torrado pidió respeto al colombiano de una manera diplomática.

Hay códigos de vestidor, si pasó o no, se tenía que haber quedado en ese círculo. Estoy más preocupado por las situaciones de actualidad. Me parece que como dice el dicho: 'La ropa sucia de lava en casa'; creo que esas cuestiones no deben salir de un vestidor", indicó en entrevista con Marca Claro.