La salida de Memphis Depay del Barcelona podría concretarse pronto

Uno de los jugadores de los cuales el Barcelona pretende desprenderse es de Memphis Depay. Aunque el neerlandés solo tiene un año en el club, hay varios factores que podrían propiciar su salida en este mercado de fichajes, en el cual la Juventus es uno de los clubes interesados en sus servicios.

Con la llegada de Robert Lewandowski y Raphinha, Memphis Depay sabe que sus minutos de juego pueden venir a menos, por lo cual no recibió mal la intención del Barcelona de buscarle acomodo en otro club. Para los blaugranas, por otra parte, sería liberar la masa salarial.

Algo que con urgencia espera lograr el Barca, para no tener problemas financieros en la inscripción de sus refuerzos. En ese escenario, Depay ha sido sondeado por varios clubes en el verano, pero el más interesado es la Juventus, el cual cumple con una de las condiciones de Memphis para marcharse, que sea un club importante.

No obstante, lo que sigue frenando por ahora el traspaso es que la Vecchia Signora no quiere pagar por el jugador, sino que llegue en condición de agente libre. Sobre todo porque sabe que al neerlandés solo le queda un año de contrato y además ya no entra en planes del equipo dirigido por Xavi Hernández.

Depay también se vería beneficiado, según reportan medios españoles, si se marcha en libertad porque recibiría bonos por fichajes. Mientras que en Italia la prensa asegura que el equipo de Turín ya tiene apalabrado al atacante neerlandés, que firmaría contrato por dos años y con un salario de 6 millones de euros anuales.

Te recomendamos leer

Por su parte, en el Barcelona sigue analizando las alternativas y de acuerdo con el diario Marca, podrían tener alguna cláusula que les permita algún tipo de ingreso en el futuro por el jugador. Además de Memphis, las otras salidas que ya contemplan en la entidad culé son las de Samuel Umtiti y Martin Braithwaite, cuyos salarios también son una losa pesada en el club.