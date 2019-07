La sorprendente frase de Matteo Berrettini tras perder ante Roger Federer

Roger Federer tuvo una victoria rápida en los octavos de final de Wimbledon con 74 minutos eliminó a Matteo Berrettini tras imponerse por 6-1, 6-2 y 6-2, victoria que le valió el pase a los cuartos de final donde se mide ante el japonés Kei Nishikori.

Luego del match point del partido, Federer N° 3 del mundo se acercó a la red a darle la mano a Berrettini. Y fue entonces cuando el italiano le lanzó un ocurrente comentario: “Gracias por la lección de tenis, ¿cuánto dinero te debo?”.

Berrettini confesó la humorada después de haberse encontrado con un Federer intratable, ganador de 8 títulos en Londres. Basta con decir que el suizo aprovechó 6 de 7 ocasiones de quiebre, que ganó el 88% de sus puntos con el primer servicio (37/42) y que apenas convirtió 5 errores no forzados contra 23 del rival.

“Puedes intentar cambiar algo, pero cuando (Federer) juega así, es difícil. Puedes cambiar mentalmente pero él no va a cambiar nada. Creo que esta derrota va a ser muy útil para mi carrera”, agregó el jugador italiano después de disputar su primer partido en la cancha central.

Matteo Berrettini en su partido ante Roger Federer/EFE

Después, Roger Federer comentó que también el entrenador de Berrettini habló con él tras el partido: “Su coach me felicitó y casi me dio las gracias. Yo pensé: '¿Por qué?'. Entonces él dijo: 'Es bueno para Berrettini recibir una lección'. Le respondí que estaban siendo un poco duros. Pero los entiendo. Los italianos me caen muy bien”.