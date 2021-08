La tragedia que marcó a la Fórmula 1, quitándole la vida a Ayrton Senna en aparatoso accidente

Italia.- Lo que parecía que sería tarde normal para el mejor piloto de la Fórmula 1 en ese momento se convirtió en una de las escenas más trágicas, inolvidables y hasta tenebrosas dentro del deporte en cualquier ámbito pues la muerte de Ayrton Senna pegó en todos los estratos. Si bien la muerte del brasileño trajo con sigo muchos beneficios en avances para la protección, la perdida fue irreparable y al día de hoy se sigue lamentando su muerte.

Era el 1 de mayo de 1994 en el Gran Premio de San Marino, en Italia en el autódromo de Imola, Ayrton Senna llegaba como el mejor del mundo, era una verdadera estrella, carismático, amigable, responsable al volante y sobre todo un gran piloto, sus títulos lo avalaban, era una pista de tramite, algo que ya había hecho antes pero ese día algo cambió que terminó con su vida.

Ese algo que Ayrton Senna no pudo controlar fue el miedo, según revelaron años más tarde de su muerte, el piloto brasileño no estaba confiado de conducir un monoplaza de Williams-Renault FW16 y es que su inicio de temporada no había sido el mejor, sus resultados eran malos y su desesperación para esa carrera. Días antes del GP ya se habían presentado momentos de tensión con choques de Rubens Barrichello, no pudo correr el fin de semana.

Ayrton Senna uno de los mejores pilotos en la historia de la Fórmula 1 | Foto: AFP

Un día después el 30 de abril el accidente fue con Ronald Ratzenberger quien se estrelló con una barrera de hormigón lo que le causó la muerte instantánea. La Fórmula 1 tenía un gran tema que atender, la muerte de un piloto era mucho. Senna aumentaba su desconfianza y no quería correr, llamó a su pareja y le comentó que no estaba seguro de hacerlo y dejó claro que no estaba listo.

Ella con su hablar le dio la fuerza que necesitaba y sin intención lo convenció y accedió a que correría para demostrar su gran talento y que ganaría a como diera lugar esa carrera y vencer sus miedos. A pesar de que era uno de los mejores pilotos nunca dejó de ser un humano con temores y desconfianzas pero el amor y su gran pasión lo llevaron a hacerlo.

Se llegó el día de la carrera, domingo muy temprano, la pista de Imola en buenas condiciones, aún con las fantasmas de lo que había pasada horas antes pero con la consigna de que eso quedaría atrás al momento de honrarles a sus compañeros con una buena carrera. Ayrton Senna subió a su monoplaza para iniciar su calentamiento y se decía listo para la el GP.

Las últimas horas de Ayrton Senna con vida sorprendieron a propios y extraños pues su forma de actuar fue algo que pocas veces habían visto, aún así no esperaban lo que estaba apunto de suceder. Incluso Senna habló con su más grande rival como Alain Prost quien se había convertido en el hombre a temer para Senna en las carreras.

El auto de Senna quedó a un costado de la pista tras el impacto | Foto: Captura

La carrera se acercaba y la Fórmula 1 decidió iniciar con el homenaje para Ratzenbeger quien un día antes había muerto. Según medios que atendieron ese GP, se enteraron que Senna planeó homenajear a su compañero en caso de ganar mostrando su bandera en el podio, ese recuerdo fue uno de los más preciados de los fanaticos del brasileño y del austriaco.

La hora llegó, los 18 pilotos estaban el la parrilla de salida, Ayrton Senna salía primero tras haber logrado la pole un día antes. Eran las 14:00 pm en Italia cuando se dio por iniciada la carrera. Las cosas iniciaron normales, se dieron varias vueltas en donde Senna era el líder y no había manera en la que pudiera ser rebasado hasta ese momento.

Solo 17 minutos de iniciar la carrera y 7 vueltas se dio el momento de más tensión en la Fórmula 1, el brasileño alcanzó más de 310 km/h y un error llevó al piloto de Williams a impactarse en la curva de Tumburello, un muro de concreto detuvo en seco el auto del piloto, las imágenes fueron impactantes al momento, fueron segundos los que tardaron en llegar los paramédicos, todo el mundo se quedó helado al ver que se trataba de Senna.

Ayrton Senna no recibió ayuda por al menos un par de minutos pues era muy complicado, su cuerpo inmóvil y su cabeza mirando hacia abajo fueron de los momentos más duros se las pistas en Fórmula 1. Al menos 30 personas estuvieron trabajando para poder sacar su cuerpo. Liego de eso lo trasladaron a un hospital en donde se confirmó que había fallecido.

Momento exacto del impacto contra la barrera a más de 300 km/h | Foto: Captura

Luego de ese accidente todo se volvió un verdadero caos, se guardaron el parte médico hasta el final de la carrera aunque ya sabían que Senna había muerto, según los reportes el golpe que le quitó la vida al brasileño fue una fuerte contusión en la cabeza luego de impactar el muro a más de 300 km/h.

Con el tiempo se revelaron que las asistencias llegaron muy tarde, para cuando fue trasladado a un hospital ya lo hacia muerto. La carrera la ganó Michael Shumacher, no se festejó ni nada de felicidad. La muerte fue anunciada por la tarde hasta 4 horas más tarde del accidente, mientras que el doctor que atendió a Senna lo declaró muerto a las 14:17 justo al momento del impacto.

Con los años se culpó a los fabricantes del monoplaza por haberlo fabricado con algunos errores que provocaron la muerte del piloto, las autoridades imputaron a Frank Williams dueño de la escudería, Patrick Head director, Adrian Newey diseñador del auto, y hasta a los organizadores de la carrera y la FIA.