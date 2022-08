¡La travesía no ha terminado! La Selección Femenil de futbol americano no tendría boletos para su regreso a México

La Selección Femenil de Futbol Americano logró sobre ponerse a la adversidad para cumplir su sueño de jugar el mundial de la especialidad. Aunque la oportunidad se les negó al no llegar a tiempo para su partido contra Gran Bretaña, el equipo pudo viajar a Finlandia y este miércoles venció 34-6 Australia.

Su próximo encuentro será contra Alemania el domingo 7 de agosto, para lograr una buena posición en el ranking y así concluir su participación mundialista. Sin embargo, al interior del grupo y entre los padres de las jugadoras hay temor de que, una vez finalizado el torneo, tengan que enfrentar nuevamente problemáticas para regresar a México.

En entrevista con Sopitas, la reportera Mell Trillo, especializada en futbol americano, compartió que no hay garantías de que ya se tengan los boletos de vuelta. Señaló que la federación internacional paga el hotel de las jugadoras hasta el lunes 8 de agosto, tras lo cual, si no viajan de regreso a México, tendrán que resolver su propio hospedaje.

"Hasta donde sabemos no hay vuelos. La embajada está directamente en contacto con el head coach y si el head coach tuviera los vuelos, la embajada no me estaría pidiendo de favor que presionemos con los vuelos de regreso", y añadió que en la embajada hay preocupación ya que no tendrían dónde resguardar a las jugadoras en caso de que no puedan realizar el viaje.

México ganó su primer partido en el mundial de futbol americano. Foto: Twitter Mexico in Finland

El presidente de la Federación Mexicana de Futbol Americano, César Barrera, declaró en conferencia de prensa el lunes 2 de agosto que las jugadoras volarían de regreso el 8 del mismo mes, con la agencia que gestionó los vuelos de ida. Asimismo, aseguró que le haría llegar los boletos a las jugadoras.

Sin embargo, Mell Trillo señaló que hasta este miércoles las integrantes del equipo no habían recibido los boletos. Por ello es que se ha generado cierta situación de alarma entre jugadoras, entrenadores y padres de familia, pues temen que se repita el drama que vivieron para el traslado a Finlandia y que no puedan viajar todas juntas.

Esta no es la única situación que se ha presentado; equipaje perdido, gastos por cuenta propia y que algunas jugadoras durmieron en el aeropuerto en el viaje de ida, son algunas de los problemas que se han reportado en redes sociales. Sin embargo, ni la Federación Mexicana de Futbol Americano ni su titular han dado más información sobre el tema.