La venta de Guido Rodríguez le trae ganancias a River Plate

Ciudad de México.- Este jueves los directivos estuvieron por 5 horas en reunión con gente de América planificando el futuro del argentino ya sea en México o España. Lo que parece ser es que Guido ya es nuevo jugador del Betis pero esta venta le daría beneficios al equipo que formó al mediocampista, River Plate.

River Plate tuvo que ver en la parte fundamental del desarrollo de Guido Rodríguez como jugador al ser el club que lo formó como futbolista, por ende la venta del conjunto de América al Betis generará un monto del 5% de la venta total que es aproximadamente 400 mil euros por un tema de solidaridad.

Se especula que la cantidad pactada para la venta del argentino es de 8 millones de euros, un precio muy por encima de los que estaban planeando dar ya que su contrato no había sido renovado. A falta de que se haga oficial pues el mismo jugador no ha vuelto a México, hoy América tuvo su primer de entrenamiento de cara al Clausura 2020 donde claramente no estuvo presente.

En las próximas el futbolista debería estar llegando a tierras azteca para despedirse de sus compañeros y arreglar sus situaciones legales en el país para después emprender el viaje a España para incorporarse el Betis con los mexicanos Andrés Guardado y Diego Lainez.

Guido llegó a las Águilas para el 2017 luego de su paso por Xolos en donde fue visto por Miguel Herrera y decidió traerlo para la suplir el medio campo y fue cuando encontró una buena dupla con Uribe.

Al inicio se le complicó mucho el jugar con América, sus primeros partidos por indisciplina fue expulsado en 4 ocasiones pero conforma avanzó el tiempo logró plantarse en el mediocampo hasta convertirse en el mejor medio de la Liga MX.