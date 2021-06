La voleibolista Sabina Altynbekova causa furor con bello vestido elegante

Astaná, Kazajistán.- Sabina Altynbekova, la hermosa y sensacional voleibolista de Kazajistán se robó los reflectores de la noche de gala en la cual fue invitada luego de llegar como una verdadera estrella, portando un vestido rojo y una blusa blanca elegante.

Reconocida como una de las mujeres más hermosas de su país, la deportista fue la persona principal de la velada demostrando que el poder de la mujer está cada vez más alta de lo que marcan las expectactivas, y de la mentalidad de quienes creen que el sexo fuerte es solo el varonil.

Sabina Altynbekova, quien se ha dedicado a levantar la voz por muchas damas de su natal, decidió hacer acto de presencia enseñando su fuerza y voluntad en sus diversas fotografías en su cuenta oficial de Instagram, en donde compartió un mensaje motivante al momento de verse tan bella como una estrella de suma elegancia.

"Exaltación, gracia, encanto. Fragilidad visible, carácter indestructible. Una combinación de lo contrario. Compasión, pero en el momento oportuno. Es necesario poder "disparar" para no sufrir. Debilidad regulada. Voluntad desenfrenada. Encantadora voz. Control absoluto. Ni esposa, ni madre, ni hija. No es bueno, no es malo. Nada más alto. Y que para ti es ser una "mujer de verdad", escribió en su foto.

Sabina derrochó un encanto inigual a sus demás fotografías que sus poco más de 1.1 millones de fans le brindaron en cada una de ellas un corazón rojo y luminoso, junto a varios comentarios, entre la mayoría de mujeres, apoyando su fisiología y a la vez adulando su vestimenta para la noche de estrellas.

Entre tanto, la voleibolista sigue liderando a su plantilla para así ocupar uno de los primeros sitios de la liga de Kazajistán, mientras se encarga de hacer valer el talento de este deporte en su país para que en un futuro sea una potencia para los próximos Juegos Olímpicos en sala.

Sabina a la vez disfruta de compartir momentos únicos junto a su familia estando en casa y viajando a ciertos lugares lindos y hermosos, tanto como ella lo es, una mujer en todo el sentido de la palabra y con un encanto que pocas ocasiones se observan en el mundo.

