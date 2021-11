LaLiga: A cinco años de su salida, Barcelona anuncia el regreso de Dani Alves al equipo

España.- Cinco años más tarde luego de probar un futbol totalmente diferente, Dani Alves es anunciado con el Barcelona como uno de sus nuevos flamantes refuerzos para lo que resta de la temporada y llega por solicitud de Xavi Hernández quien algún momento hicieron ganar todo al Barcelona, ahora juntos buscarán hacer que el equipo renazca de entre sus cenizas para que vuelva a pelear por los primeros puestos en La Liga Española. Alves llegó al equipo catalán como agente libre luego de dejar el Sao Paulo en septiembre.

A través de un comunicado el Barcelona hizo oficial la contratación del brasileño más ganador en la historia del futbol, quien a sus 38 años solo le hace falta un mundial para haberlo ganado todo, pues en el equipo que se ha parado ha sido campeón al menos una vez, siendo el equipo del Barcelona donde logró más con 23 y espera que ese cuenta siga en aumento para lo que resta de la temporada donde aún pueden hacer algo para recuperar algo de lo perdido.

"El FC Barcelona y Dani Alves han llegado a un principio de acuerdo para su incorporación al primer equipo de fútbol por lo que queda de esta temporada. El jugador brasileño se incorporará a los entrenamientos la próxima semana, pero no podrá debutar hasta enero", se lee en el comunicado, como dice en los próximos partidos no podrá ser parte del equipo que juegue LaLiga o Champions League ya que el registro está cerrado, su debut será hasta enero

cuando se lleve a cabo el mercado de invierno y a partir de ahí podrá tener acción con el equipo.

Dani Alves en el Barcelona es un jugador de mucha importancia, en total disputó 391 partidos oficiales en donde marcó en 23 ocasiones. Su primera etapa con el Barcelona fue de 8 años en donde mantuvo la titularidad por la banda de la derecha con entrenadores como Pep Guardiola, Tito Villanova, Tata Martino y Luis Enrique. En su historia como futbolista tiene el récord de ser el jugador más ganador con 46 títulos oficiales, 23 de ellos con el Barcelona, 6 Ligas, 4 Copas del Rey, 3 Champions League, 3 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de España y 4 Supercopas de Europa.

Así anunció el brasileño su regreso al Barcelona | Foto: Instagram Dani Alves

Con su regreso seguirá sumando partidos como el segundo extranjero con más partidos en el Barcelona solo detrás de Lionel Messi con 778. El jugador de 38 años, después de salir del Barcelona fue a jugar a la Juventus, PSG, Sporte Bahía, Sao Paulo y sin olvidar la Selección Brasileña y claro el equipo que lo debutó en España que fue el Sevilla.

Mediante a su cuenta de Instagram Dani Alves dejó un extenso mensaje anunciando su regreso al Camp Nou con el que acompañó una foto justamente en el Estadio y besando el escudo del equipo luego de 5 años desde su salida, asegura que no pensó que su regreso duraría mucho en llegar, y que sería complicado; "Casi 5 años luchando como un loco para llegar a ese momento. No sabía que duraría tanto, no sabía que sería tan difícil, pero sabía dentro de mi corazón y dentro de mi alma que ese día llegaría. Vuelvo a casa de donde nunca salí y como dije antes de irme; YO SOY UNO MÁS DE USTEDES, NO SÉ CUANTO DURARÁ ESE

SUEÑO, PERO QUE SEA ETERNO MIENTRAS DURE!!", se lee.