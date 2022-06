LaLiga: ¡Adiós, Marcelo! Real Madrid despide al brasileño, quien recordó gesto de Raúl

Tras 16 temporadas, Marcelo se despidió del Real Madrid con un emotivo discurso que terminó por conmover al defensa brasileño, en especial al recordar el gesto del legendario Raúl a su llegada a la entidad Merengue en el lejano 2006 cuando apenas era un futbolista que con el paso de los años brindó su mejor versión en LaLiga de España.

"Raúl, a quien llamo capi, le quería agradecer el detalle grande cuando llegué y cuando nació mi hijo. Tú, como capitán, me has enseñado mucho. En ese momento nos regalaste tanto tú como tu familia un cesto que nunca se me olvidará. Desde ahí empecé a verte como un ejemplo, hemos tenido muchos en el futbol y yo quise seguir el tuyo”, manifestó.

Junto a los 25 títulos que le convirtieron en el jugador más laureado de la historia del club, ante su familia, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, el director técnico Carlo Ancelotti y compañeros como Dani Carvajal y Marco Asensio, ante los que confesó sentirse "afortunado" por haber hecho "historia".

"Quería agradecer al club, a los compañeros que he tenido la suerte de jugar durante todos estos años, a los entrenadores, a los utilleros que para mí son como familia, la gente que trabaja en la residencia, los miembros de seguridad, los que trabajan por detrás y hacen el trabajo sucio. Nosotros solo nos dedicamos a jugar al futbol y para que lo hagamos bien, hay un trabajo por detrás que aprendí en el Real Madrid", expuso entre lágrimas.