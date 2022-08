LaLiga: Ancelotti confirma la salida del Real Madrid de Casemiro

Lo que comenzó como un rumor esta semana, este día ya lo dio como todo un hecho el director técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, quien en una declaración dio a conocer que la partida de Casemiro al Manchester United es un hecho.

Con esto el Real Madrid pierde a una pieza fundamental del medio campos y quien fue parte fundamental en los últimos títulos logrados de la mano del entrenador italiano tanto en liga española como Champions League y Supercopa.

Carlo Ancelotti explicó que entiende a la perfección las ganas de un cambio de aires y enfrentar un nuevo reto.

“Esto son temas personales. Casemiro ha entendido muy bien lo que es el Real Madrid. A mí me pasó algo parecido cuando era entrenador del Milán: estás muy bien, pero llega el momento en el que quieres probar algo nuevo. Y me encontraba muy bien en un club que era como una familia. Es algo personal y yo lo entiendo perfectamente“, declaró el estratega.

El italiano asegura que en ningún momento ha estado de mediador para poder que el jugador permanezca en el Real Madrid.

“No he intentado convencerle. He hablado mucho con él, soy muy confidente con él, nos ha ayudado mucho. Escuchando su voluntad y deseo, no hay manera de volver atrás. Hay que tenerlo en cuenta. No sé lo que va a pasar en las próximas horas, si se queda o no se queda. Si no se queda, mi agradecimiento es grande porque lo ha hecho y lo está haciendo muy bien“.

Sobre la salida del brasileño, Carlo Ancelotti afirma que el vestidor entienden la salida y se debe de desear lo mejor para Casemiro en su nueva etapa jugando para la Premier League.

“Los jugadores lo entienden. Todo el Real Madrid le tiene mucho respeto. Cuando Casemiro pide probar un nuevo desafío, tenemos que entenderle, tenemos que aceptarlo con el máximo respeto y cariño. A nivel personal, cuando estás tanto tiempo con una persona tan amable y profesional no estás contento, pero prevalece el respeto“, sentenció el DT.