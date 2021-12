LaLiga: ¡Brote a la alza! FC Barcelona ya registra 10 positivos por Covid-19

Barcelona, España.- Durante este proceso posterior a las fiestas decembrinas el FC Barcelona contempla una cierta preocupación por el rebrote de contagios por Covid-19 que se ha presentado en su institución. Al día de hoy suman diez elementos, pues el propio club informó que otros tres futbolistas resultaron positivos por este virus.

Sergiño Dest, Philippe Coutinho y Ez Abde arrojaron resultado efectivo por contraer el Coronavirus. Los jugadores se encuentran "bien de salud y en aislamiento", mencionó la identidad del cuadro blaugrana, quien dio a conocer este anunció por medio de sus redes sociales.

"Los jugadores Sergiño Dest, Philippe Coutinho y Ez Abde han dado positivo por Covid-19. Los futbolistas se encuentran bien de salud y están aislados en su domicilio. El club ha informado a las autoridades competentes", reveló el comunicado médico de los culés.

Los tres futbolistas se unen al delantero Ousmane Dembélé. el centrocampista Pablo Páez Gavira y el defensor Samuel Umtiti, quienes ingresaron a la lista por dar positivo a Coronavirus, el pasado miércoles 29 de diciembre del presente.

Barcelona confirmó nuevos casos por Covid-19

Twitter FC Barcelona

Mientras que, un día antes, el FC Barcelona informó que los defensas Jordi Alba, Clement Lenglet, Dani Alves y Alejandro Balde también aprobaron un examen por infectarse de este virus. Los diez jugadores tendrán que ausentarse de los entrenamientos en Ciudad Deportiva.

PROBLEMAS PARA XAVI HERNÁNDEZ

El técnico del Barça, Xavi Hernández, debe de tolerar las bajas y encontrar alguna solución para no dejar escapar puntos que le sean valiosos dentro de LaLiga, pues el próximo domingo ostentará su primer partido del 2022 frente al Mallorca, empero las bajas por Covid-19 no serán las únicas que tendrá que soportar de cara a este duelo liguero.

Junto a los diez positivos Ansu Fati, Memphis Depay, Martin Braithwaite y Sergi Roberto causarán baja por lesión. Mientras que Ferran Torres, quien llegó al club el pasado martes, todavía no puede jugar en LaLiga al no comprender de su registro. Por otro lado, Pedro González continúa en situación dudosa para este juego al no recibir el alta médica, pese a que empieza a entrenar al parejo junto con el resto del equipo.

Leer más: LaLiga: Atlético de Madrid tiene nuevos casos de Covid-19