LaLiga: Carlo Ancelotti asegura que espera que su retiro como DT sea en el Real Madrid

España.- La carrera de Carlo Ancelotti como entrenador parece que ha encontrado el lugar perfecto para culminar y es el Real Madrid. El estratega italiano ha confirmado que está más que feliz en su segunda etapa como DT del equipo merengue que le ha hecho saber que desea terminar su carrera como entrenador ahí, sin importar la edad ya que lo que más quiere es seguir frente al mejor equipo del mundo.

Previo a los últimos duelos de LaLiga Ancelotti atendió a los medios y dejó claro que está más que contento con lo que está logrando con el Real Madrid y que piensa que no hay otro lugar en la que quisiera terminar su carrera. El europeo apenas hace unas semanas se coronó en la Liga Española y ahora está en la final de Champions League a sus 62 años por lo que cree que le falta mucho tiempo para seguir en la pelea.

"Si todo va bien en el Real Madrid (culminar su carrera) me quedaría hasta los 80, ¿por qué no? Hasta que no me vuelva completamente loco" dijo. "Mi idea es que el día que pare con el Real Madrid pararé de entrenar. He disfrutado mucho y buscar un equipo mejor en el futbol mundial va a ser complicado. El día que el Real Madrid se canse puedo pensar en parar, no tengo problema, tengo muchas que hacer después", agregó el DT.

Carlo Ancelotti quiere acabar su carrera con el Real Madrid | Foto: EFE

Carlo Ancelotti define al Madrid como el único equipo grande en el mundo y que eso no lo encontrará en ningún otro lado, pero tambien asegura que fuera de ese puesto puede pensar en ser marido, abuelo y hasta aficionado, "Me quiero quedar muchos años, ganar muchos títulos, disfrutar del club y de la ciudad y después hacer otra cosa. Ser marido, abuelo y aficionado" sentenció.

Por ahora él y el Real Madrid están viviendo un momento maravilloso en donde están una final más de Champions la cual esperan ganar y coronar la temporada de ensueño que han forjado hasta el momento y que puedan seguir por un largo tiempo más trabajando juntos.