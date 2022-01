LaLiga: Eden Hazard ahora sí amenaza con irse del Real Madrid

España.- Parece que ya no hay nada que haga cambiar de parecer a Eden Hazard quien ha decidido dejar al Real Madrid antes de que culmine el mercado de transferencias y es que el belga no se siente cómodo con el papel que Carlo Ancelotti ha tenido con él desde su llegada y es que prácticamente lo ha tenido borrado del equipo y la falta de minutos no es algo que le agrada mucho al 10 de la Selección de Bélgica.

De acuerdo con el periodista Sacha Tavolieri el Real Madrid ha orillado a que Hazard tome la decisión de abandonar el equipo ya que se ha podido enterar que el jugador no ha estado a gusto con las gestiones de sus problemas musculares ya que casi lo estaban obligando a operarse una vez más lo que le dejaría sin posibilidad de seguir jugando, mientras que otra parte del equipo encabezada por Florentino Pérez buscan que no sea así para poder tenerlo en el campo y poder venderlo y sacarle algo de ganancia lo que para el futbolista ha caído muy mal.

Ante esta situación el futbolista número 7 con una participación casi nula en el LaLiga y otras competencias en las que el Real Madrid tiene acción, estaría buscando la manera de dejar el club. Por ahora el belga tiene un contrato firmado hasta el verano de 2024, dos años más con la camiseta del Real Madrid que ya se ve poco factible que pueda cumplirse, tanto el equipo como el jugador no han tenido la mejor relación por lo que el siguiente paso sería buscar su acomodo.

Leer más: Christian Eriksen podría volver a jugar en la Premier League

De acuerdo con el portal Transfermarkt, Hazard está valuado en poco más de 18 millones de euros, muy por debajo de lo que el equipo pagó por él en 2019 superando los 100 millones, ahora sabiendo que pocos equipos lo pagarán por su historial de lesiones podrían incluso estar aceptando hasta menos dinero para poder darle salida del conjunto merengue. En Europa, especialmente en LaLiga el mercado de fichajes se vence hasta el 1 de febrero por lo que aún hay posibilidad de buscarle salida.

Eden Hazard podría irse del Real Madrid | Foto: EFE

En lo que va de la temporada Eden Hazard solo ha jugado 722 minutos en 16 partidos solo en LaLiga, se ha perdido duelos en la Supercopa de España en donde no jugó, pero fue convocado y ganó el torneo y se llevó su medalla. Ha jugado en Champions League pero menos de lo esperando. Eden Hazard llegó al Real Madrid en el 2019 desde entonces se la ha pasado más lesionado y en la banca que en partidos importantes e incluso han sido contados en los que ha sido figura. Antes del inicio de esta campaña solo sumaba 59 partidos jugados y 5 completos.

Leer más: El canterano de Pachuca, Eugenio Pizzuto, deja de ser jugador del Lille de Francia

En caso de una posible salida, equipos que hagan una oferta por él serán contados, uno de ellos posiblemente sea el Chelsea con quien antes de fichar por el Real Madrid estaba dando una gran temporada. Hazard deberá encontrar la manera de jugar ya que este año es el Mundial de Qatar 2022, y si bien para su selección será casi una obligación llevarlo sin importar su ritmo, justo como pasó en la Eurocopa en donde jugó unos minutos pero sin dar mucho de su potencial.