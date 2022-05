LaLiga: Eden Hazard no se da por vencido y quiere brillar en el Real Madrid

España.- Previo a la final de la UEFA Champions League, Eden Hazard lanzó un mensaje más que directo a Carlo Ancelotti y a toda a la afición del Real Madrid al asegurar que aún hay mucho tiempo para llegar a ser un elemento importante en el equipo pues asegura que le restan dos temporadas más y quiere dar el salto de calidad por el que lo llevaron hace ya algunos año.

"Todavía tengo dos años aquí (Real Madrid), los primeros tres años no ha ido bien. Quiero demostrarles a todos lo que puedo hacer. Empezar el sábado (en la final de Champions League) y continuar la temporada que viene" comentó para Het Laatste Nieuws, comentó al número 7 del conjunto merengue que se ha ido quedando sin oportunidades debido a que el DT no le tiene en consideración para ser parte del once inicial.

El 10 de la selección de Bélgica destacó que su regreso a las canchas se ha visto muy lento y es que no quiera apresurar su recuperación de su última lesión pues recuerda que el haberlo hecho antes solo le complicó y le alejó más del campo. Ahora destaca que ha tenido un proceso más elaborado y está al 100% para ser utilizado para cualquier situación que el entrenador le solicite.

Eden Hazard quiere demostrar su nivel en sus últimos dos años de contrato | Foto: EFE

"Me siento bien, la operación salió bien. Todo el mundo sabe que lo que necesitaba, tuve suerte de hacerlo. Llego justo a tiempo para la final dela Liga Campeones", "Sigo mi sueño y siempre lo he hecho. El propósito de mi vida ha sido jugar aquí. Mi familia siempre ha sido feliz aquí, ahora son felices", mencionó el delantero. Para finalizar Eden Hazard destacó que él para preparase para una final de Champions lo mejor que puede hacer es "reírse y olvidarse de la presión".

La estancia de Hazard en el Real Madrid no ha sido para nada la mejor experiencia para ninguno de las dos partes, se pagaron millones de euros por él pero desde el día 1 tuvo complicaciones con lesiones que le alejaron mucho tiempo del campo, a ello se le sumó la baja de juego y la falta de confianza de los DT. En más de una ocasión se ha intentado darle salida pero el tema del dinero ha sido el impedimento pues pocos equipo pagarían su valor.

Ahora quedará en la decisión de Carlo Ancelotti si lo pone en la final, el italiano ha tenido un equipo base en el final de la campaña incluso con los cambios y se ve complicado que le toque algunos minutos y más cuando se busque ganar el partido ante su falta de ritmo. El sábado el Real Madrid se verá en París ante el Liverpool en la tercera final entre ambos equipos en competencias europeas.