LaLiga: El Barcelona anuncio que disputará dos partidos amistosos en Estados Unidos este verano

Barcelona, España.- Después de dos veranos sin gira de pretemporada a causa del coronavirus, el Barcelona volverá a Estados Unidos este verano para disputar dos amistosos ante el Inter Miami CF y el New York Red Bull, según informó este jueves la entidad azulgrana.

La última visita del Barcelona a Estados Unidos fue hace tres años, en el verano de 2019, cuando el conjunto dirigido entonces por Ernesto Valverde disputó dos amistosos ante el Napoli, en Miami (Florida), y Ann Arbor (Michigan), después de haber visitado también Japón unos días antes.

Esta vez, el conjunto catalán volverá a Miami para enfrentarse, el 19 de julio en el DRV PNK Stadium, al Inter Miami CF, un club fundado en 2018 y que debutó en la Major League Soccer en 2020. El exfutbolista inglés David Beckham es uno de los propietarios del equipo, entrenador por Phil Neville, excompañero de Beckham en el Manchester United.

El Barcelona sostendrá dos encuentros amistosos en Estados Unidos ante Inter Miami CF y el New York Red Bull/@FCBarcelona_es

Once días después de este partido, el 30 de julio, el Barça disputará otro amistoso contra el New York Red Bulls, uno de los equipos creadores de la MLS, en el Red Bull Arena de Harrison de Nueva Jersey. Este será el tercer encuentro entre neoyorquinos y catalanes. Y es que, durante las giras de 2006 y 2008, el Barça se enfrentó a los New York Red Bulls en el MetLife Stadium, anteriormente conocido como Giants Stadium.

En ambos encuentros participó Xavi Hernández, el actual entrenador del Barcelona, y también en ambos el resultado fue favorable a los azulgranas: 1-4, en 2006, y 2-6, en 2008.

Estados Unidos también ha sido un destino habitual para el primer equipo del Barça en la última década. Aparte de la visita de 2019, el equipo también viajó en 2011, 2015, 2017, y 2018, año en el que realizó una gira conjunta con el Barça Femenino.

De hecho, este mercado se ha convertido en una prioridad absoluta para la globalización y la expansión de la marca Barcelona. El futbol está experimentando un gran crecimiento en Estados Unidos y se espera que la tendencia continúe a medida que se acerque tanto al Mundial de Catar como el siguiente, que se celebrará en territorio norteamericano en el 2026.