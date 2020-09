LaLiga: El padre de Messi ve difícil que su hijo se quede en el Barcelona

Barcelona, España.- Jorge Messi, padre y representante del astro argentino Lionel Messi, ve “difícil” que su hijo se quede en el FC Barcelona, según dijo a los periodistas tras aterrizar en la ciudad española para resolver el conflicto con el club.

Preguntado por la prensa que lo persiguió durante toda la jornada en Barcelona, el padre de la estrella futbolística afirmó que veía “difícil” su permanencia en el Barcelona, pero evitó pronunciarse sobre los rumores de una marcha al Manchester City.

No sé. No hay nada todavía. No hablé con Pep Guardiola, entrenador del club inglés y extécnico de Messi en el Barcelona”, afirmó Jorge Messi.