LaLiga: Endrick, la estrella brasileña de 15 años que pretende el Real Madrid

España.- La búsqueda nuevas figuras siempre hace a los equipos salgan por el mundo para encontrar la nueva joya del futbol y es que saben lo rentable que es tener a una estrella desde pequeño en sus plantillas pues la proyección es buena y todo lo que puede generar pero no siempre funciona así por lo que han sido verdaderamente pocos los jugadores que han llenado esos zapatos de estrellas mundiales. Ahora en esa misma búsqueda se ha dado una nueva pelea por el talento de un jugador de solo 15 años que ha generado mucha expectativa, se trata del brasileño Endrick, quien juega en el Palmerias de su país y hoy es buscado por el Real Madrid.

Su nombre completo es Endrick Felipe Moreiria y su futbol ha cautivado al equipo del Real Madrid y algunos otros clubes europeos que han visto en el a la figura que necesitan para volver a estar en la cumbre del futbol. De acuerdo con los reportes Endrick se ha ganado los halagos de equipos como el Real Madrid y Barcelona, los más grandes cazadores de talentos pues saben los bien que les hacen a sus equipos y la batalla una vez más por lograrlo ha iniciado.

El interés por Endrick es genuino pero ninguno de los clubes ha podido hacerse a él por ahora pero quien llevaría la mano es el Real Madrid quien en las últimas temporadas ha potenciado a las figuras brasileñas como Marcelo en su tiempo, Casemiro, Rodrygo y claro el caso de Vinicius quien se ha convertido en el último gran espectáculo del equipo merengue por lo que eso podría cautivar los deseos de Endrick para probar con ellos.

Leer más: Liga MX: Cruz Azul es el nuevo líder del Clausura 2022 ¿Se repetirá una gran temporada?

Endrick es un delantero de 15 años de pierna zurda, con mucho gol y una altura de 1.73 metros una estatura sumamente considerable sabiendo su edad lo que indica que tiene con qué pelear los balones y para potenciar su musculatura lo que harán un jugador más que completo. En cantera del Palmeiras en donde ha dando su gran demostración de futbol ha dejado algunas pinturas, como en sus últimos partidos en donde anotó un gol de chilena para darle el pase a su equipo a las rondas finales.

El brasileño de 15 años es buscado por el Real Madrid | Foto: Instagram Endrick Felipe

Otra de las razones por las que el Real Madrid estaría buscando a Endrick es que están urgidos por encontrar una figura joven que los lleve a tener grandes éxitos en el club, caso como pasó con Lionel Messi en el Barcelona y el que han querido replicar pero al momento no han podido hacer nada de eso, lo intentaron con Kubo robándoselo el Barcelona, con Odegard, tampoco funcionó y se ha complicado todo en ese sentido.

Leer más: Liga MX: Chivas podría perder a Jesús Angulo quien es buscado en la MLS

Por ahora no hay una oferta real por Endrick de ninguno de los equipos y es que el reglamento de FIFA se los prohíbe, al ser un jugador extranjero esta les limita poder contratarlo por su edad, al menos deber tener 16 para poder tener su primer contrato profesional, pero aún así no podría jugar con el equipo ya que primero debería cumplir 18 años y luego de eso ir al Real Madrid y cualquier otro club. En caso de no hacerlo así podrían ser sancionados y con serios problemas para poder fichar. Será hasta el mes de julio de 2022 cuando cumpla los 16 años y pueda ahora si escuchar ofertas.