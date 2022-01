LaLiga: Falcao recibe ovación de aficionados del Atlético de Madrid en el Metropolitano

Madrid, España.- El delantero colombiano Radamel Falcao del Rayo Vallecano, puso en pie al público de su ex equipo, el Atlético de Madrid, cuando saltó al césped del estadio Wanda Metropolitano en el minuto 75 en sustitución de Santiago Comesaña.

Fue una tarde plácida para el Atlético, que acogió en su nuevo estadio a una leyenda del club, que sin embargo no tiene placa en el paseo de los mitos por no haber alcanzado los 100 partidos con la rojiblanca. Al púbico no le importó. Radamel Falcao fue recibido por todo lo alto.

El colombiano, en el banquillo del Rayo Vallecano al inicio tras haber superado esta semana el Covid-19, recibió el homenaje de su anterior hinchada en España. Una afición que no olvida su gran rendimiento en el equipo rojiblanco en las dos temporadas en las que vistió sus colores (2011-12 y 2012-13).

Falcao recibió el cariño y el afecto de la que fue su afición recibiendo una gran ovación a su entrada al terreno de juego, en una tarde donde su equipo perdió 2-0 con goles del argentino Angel Correa.

Falcao ganó en ese periodo una Europa League, una Supercopa continental y Copa del Rey. Disputó 91 partidos oficiales y marcó 70 goles. Desde el banquillo del Rayo y, después de ser anunciada su presencia por la megafonía del estadio Metropolitano, aplaudió a la grada y escuchó el grito de ánimo que tantas veces se le dedicó en el Vicente Calderón. “Radamel, Radamel, Radamel Falcao”, retumbó esta vez el Wanda, antes de comenzar el encuentro.

También regresó a la que fue su casa Mario Suárez. El centrocampista percibió el cariño de la tribuna, pero Falcao acaparó la atención y le dejó en un segundo plano.

Falcao lo vio desde el banquillo hasta el minuto 77. Entonces saltó al césped y estalló la grada. "Radamel, Radamel, Radamel Falcao". Ovación de gala para el delantero, que no olvidará la tarde del 2 de enero de 2022. El Rayo perdió, pero Falcao se volvió a ganar el afecto de su antigua afición.

“Saltó @FALCAO al terreno de juego con la ovación del Wanda @Metropolitano. ¡Bienvenido a tu casa, Tigre!”, escribió el Atlético de Madrid en sus redes sociales cuando se dio el cambio del Tigres colombiano a la cancha.