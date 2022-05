LaLiga: Javier Aguirre buscaría reencontrarse con Ponchito González en el Mallorca

Javier Aguirre ha tenido un ajetreado primer semestre en el 2022, con su salida de Rayados de Monterrey y su regreso al futbol español. Tras no cumplir con las expectativas en el equipo regio, el experimentado técnico dejó del banquillo y no tardó en encontrar trabajo con el Mallorca.

Sin embargo, en LaLiga española las cosas no fueron sencillas, ya que le contrataron para salvar al club del descenso y fue hasta la última jornada que lo logró. Ahora, el 'Vasco' ya está concentrado en lo que será la próxima temporada y para la cual quiere un refuerzo procedente de la Liga MX.

De acuerdo con Juan Carlos Taura, de la cadena española Cope, Javier Aguirre pidió al Mallorca a Alfonso 'Ponchito' González como refuerzo para el siguiente torneo. El técnico mexicano conoce bien al jugador, pues lo dirigió durante su paso por Rayados de Monterrey.

González habría ampliado recientemente su contrato con la Pandilla por un año más, es decir, hasta 2023, lo cual sería una de las complicaciones para ficharlo. Por otra parte, en México también circulan rumores de que el Atlas está interesado en el regreso de su canterano.

De hecho, hace algunos días el propio Javier Aguirre reconoció que fichar jugadores mexicanos resultaba complicado. El estratega declaró que había entregado a la dirección deportiva el nombre de un par de jugadores aztecas, pero no dio más detalles ni precisó si se trata de González.

"Les dije que se pongan en contacto con los representantes porque esos jugadores me interesan. No es fácil llevar mexicanos porque te dan números que no maneja el Mallorca. Por eso se voltea al mercado sudamericano, por ser más accesible, o a Europa del Este", señaló el estratega.