LaLiga: Javier Tebas dio a conocer si el Barcelona podrá o no registrar sus refuerzos

España.- El mundo del futbol ha quedado sorprendido como el Barcelona ha podido levantarse entre sus cenizas cual ave fénix para armarse de buena manera para disputar la temporada 2022-2023. Aunque no tienen todo resuelto pues de palabras de Javier Tebas, presidente de LaLiga aún tienen mucho camino que recorrer para tener todo en orden para que se les permite competir en la campaña que está cerca a de iniciar dentro de unas semanas.

Tebas fue cuestionado en el Gala Kick Off de LaLiga sobre el armado del Barcelona pues hace unas semanas decían que no tenían dinero y ahora han gastado más de 100 millones de euros en fichajes, esto desató las interrogantes en donde el presiente del futbol español reveló que todo se trata del uso de "Palancas" en donde el conjunto del Barcelona recibió dinero de parte de patrocinadores o venta de derechos de manera anticipada para poder costar sus fichajes lo que está 100% permitido.

Ante ello tambien dejó claro que el Barcelona va por buen camino para poder inscribirlos en la temporada. Hay que recordar que deben presentar una serie de documentos a LaLiga explicando cómo se adquirieron a los jugadores y de ahí se determinará si pueden o no ser registrados y es que el tema de la masa salarial es algo que tiene del cuello al equipo ya que si no puede demostrar cómo pagará a sus jugadores no podrá registrarlos.

"Va por buen camino. Los seguimos, pero cuando nos muestren la documentación de las palancas y algunos jugadores que tienen que vender, veremos si pueden inscribir a todos. Ellos sabes lo que tienen que hacer. Yo creo que les queda un poco de trabajo para todo lo que tienen que hacer, pero creo que van por buen camino", comentó el español en conferencia de prensa.

Ante ello el equipo del Barcelona tendrá que apresurar sus gestiones para darle salida a los jugadores que tiene que vender y aclarar su situación económica ante LaLiga, una vez superado ello se podrá tener claridad para ver si los refuerzos que ya fueron presentados podrán arrancar la temporada o tendrán que esperar para ser registrados.

Barcelona por ahora estuvo realizado su pretemporada en Estados Unidos la cual ya ha culminado y en donde los refuerzos vieron actividad y hasta marcaron goles. Ahora regresarán a España para prepararse para el partido por el Trofeo Joan Gamper ante el equipo de Pumas y unos días más tarde el inicio de la temporada 2022-2023 de La Liga Española.