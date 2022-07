LaLiga: Joan Laporta asegura que en el Barcelona no ahí intención de vender a Frenkie De Jong

Tras un mundo de rumores con respecto de Frenkie De Jong que lo ponen fuera del Barcelona, Joan Laporta, presidente del club, afirma que no ahí intenciones de vender al jugador y el mismo quiere dejar las filas del equipo blaugrana.

"No tenemos intención de vender a Frenkie De Jong y se quiere quedar", estas fueron las palabras de Joan Laporta ante el cuestionamiento sobre el holandés.

Frenkie De Jong es uno de los jugadores que tienen el visto bueno de Xavi Hernández para seguir el próximo torneo, donde Barcelona deberá encarar con un mayor compromiso tras perder la liga española y quedar fuera de la Europa League.

Ahí muchos temas en el aire en el Barcelona y Laporta no le huyo a ninguno del cual le cuestionaron los medios de comunicación.

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, habló este sábado de los nombres propios del mercado azulgrana, entre ellos Franck Kessié y Andreas Christensen, que "serán presentados la semana que viene", y negó la intención de vender a Frenkie De Jong, mientras que Ousmane Dembélé continuará "si acepta las condiciones económicas".

"Presentaremos a Kessié y Christensen la semana que viene. No tenemos intención de vender a Frenkie y el jugador se quiere quedar. Sí que es cierto que los niveles salariales de determinados jugadores no se corresponden a los que fijamos, pero es otra discusión. Con Dembélé es una discusión económica, si no acepta las condiciones no continuará", explicó Laporta en S'Agaró tras presidir un homenaje a Johan Cruyff.