LaLiga: Jugadores del Real Madrid lanzan curiosos mensajes tras renovación de Mbappé con el PSG

España.- Este sábado ha sido algo anormal para el futbol mundial y es que luego de meses de especulación y rumores, Kyliam Mbappé ha decidido renovar con el PSG por 3 años más, quedándose en el equipo hasta 2025, esta decisión ha sido tomada de diferentes formas especialmente por los aficionados del Real Madrid que en automático le han cerrado las puertas al francés de por vida, pero lo que más ha destacado es la reacción de los mismos jugadores del Madrid quienes no dejaron pasar la oportunidad de opinar.

Mientras en Francia se daba la noticia de que Mbappé renovaba con el PSG en España se movían las redes sociales de ciertos jugadores del Real Madrid quienes curiosamente lanzaron algunos mensajes algo polémicos pues los han ligado a la decisión del jugador francés y es que muchos de las publicaciones hacen alusión a que jugar en el Madrid es lo mejor del mundo, algo que posiblemente ya Mbappé no pueda vivir.

Entre los que más llamó la atención está Vinicius Jr quien en Twitter compartió una foto de él celebrando con el equipo y el texto, "Madridistas, muchas gracias por el apoyo durante la temporada. Es inexplicable ganar con esta camiseta. Te quiero Real Madrid", Otro quien dejó un mensaje claro es Rodrygo quien compartió solo una imagen de él besando el escudo del Real Madrid. Federico Valverde fue más directo con, "Ser del Madrid es un privilegio que no todos pueden tener".

Mensajes directos de los jugadores del Real Madrid | Foto: Captura

Luego de esas publicaciones muchos aficionados del Real Madrid enaltecieron los mensajes de sus jugadores dejando claro que en Europa no hay mejor equipo que ellos y que no necesitan del francés. Es una realidad que en el madridismo pegó muy fuerte que Mbappé no llegara al equipo, luego de tanto tiempo con esa posibilidad ha quedado en el aire.

Ahora el Real Madrid ha culminado la temporada en LaLiga que ganó desde hace varias semanas atrás y ahora se prepara para su compromiso del siguiente sábado que será pelear por la Champions League, justamente en París ante el conjunto del Liverpool.