LaLiga: Martin Braithwaite se niega a salir del Barcelona

España.- El Futbol Club Barcelona tiene un nuevo problema en su plantilla y es que una vez más un jugador se ha negado a dejar el equipo a pesar de que se le fue notificado que no se cuenta con él para la nueva temporada en Europa. El jugador es Martin Braithwaite a quien se le ha ofrecido una parte de su sueldo y quedar libre antes de tiempo pero el danés no quiere aceptar menos de su sueldo completo del tiempo de contrato que le resta.

Xavi le ha comunicado al jugador que no tiene un lugar para él en el once del Barcelona, ahora con la llegada de Robert Lewandowski y otros jugadores más se han llenado de delanteros por lo que sus servicios ya no son necesarios, además de que es un jugador que tiene un sueldo alto, lo que haría que su salida fuera importante para reducir costos.

Martin Braithwaite no fue solicitado para la pretemporada del equipo en Estados Unidos, fue uno de los jugadores que no hizo el viaje pues desde ahí ya sabía que no tenía un lugar. Actualmente el danés tiene dos años aún de contrato con el Barcelona y esa es su meta si no lo quieren en el equipo la única forma de salir es que le paguen completo su dinero, de lo contrario solo esperará hasta que se cumpla esas fechas para que se le pague de todas formas.

Por ahora el Barcelona tiene las manos atadas dado que no puede presionar más para que el jugador se marcha, ya le pasó con Frankie de Jong quien por más que le ofrecieron a otros equipos este no quiso irse. Martin Braithwaite por ahora se mantiene entrenando con el resto del equipo que está próximo a debutar en la temporada 2022-2023 de LaLiga que está por iniciar dentro de unos días.

Te recomendamos leer

Martin Braithwaite tiene una propuesta de un equipo de Arabia Saudita pero de momento no es de su completo interés pero en caso de ver que el Barcelona no cederá podría tomar esa opción para jugar pues es seleccionado nacional por Dinamarca y quiere minutos para jugar el Mundial de Qatar 2022.